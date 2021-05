Lipari, gli ex dipendenti Pumex occupano l'aula consiliare

Gli ex dipendenti della Pumex, da quattro mesi senza stipendio, hanno occupato pacificamente la sala del consiglio comunale di Lipari. La seduta d'aula, che doveva dibattere della critica situazione economica dell'ente, è stato rinviato a domani alle 10.

Il sindaco Marco Giorgianni ed il vice Gaetano Orto sono infatti dovuti partire per Palermo proprio per affrontare alla Regione la delicata questione degli ex dipendenti Pumex che sono in attesa di definire il passaggio alla Resais.

I 31 lavoratori socialmente utili dopo la chiusura della società che estraeva la pietra pomice dell'isola, sono in servizio al Comune. Esplicano attività negli uffici e anche come operai. Attualmente sono in agitazione e non esplicano attività lavorativa; il Comune con i pensionamenti ha solo 50 persone in organico su 120.

