Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia - Longi acquisisce due nuovi sportelli

Firmato oggi l’atto di acquisto degli sportelli di Banca Sviluppo di S. Stefano di Camastra e Capo d’Orlando da parte della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia – Longi.

Dopo l’apertura dello sportello di Capri Leone, avvenuta nel 2015, e di S. Agata Militello, avvenuta nel 2018, con tale operazione, la BCC Valle del Fitalia – Longi (Me) rafforza la sua presenza sulla Costa Tirrenica e il numero complessivo dei propri sportelli che, insieme a quelli storici di Longi, Alcara Li Fusi, Galati Mamertino e Frazzanò, diventano 8. Rientrano nell’operazione di acquisizione anche il trasferimento dei rapporti creditizi della clientela della filiale di S. Agata Militello, della quale Banca Sviluppo S.p.A. ha disposto la chiusura. Per quanto riguarda i numeri, la nuova composizione conta: circa 600 Soci, oltre 150 milioni di masse intermediate (Raccolta totale + Impieghi Vivi), CET 1 Ratio (solidità patrimoniale) pari al 30,09 %; NPL ratio (qualità del credito) pari al 6,7%.

"Quest’operazione, conclusasi con il consenso della Capogruppo ICCREA e con il grande sostegno delle sue strutture operative (Area Governo BCC e Presidio Territoriale di Palermo su tutte), ci consentirà di allargare il nostro mercato di riferimento su due importanti e dinamiche comunità della Costa Tirrenica: quella Stefanese e quella Orlandina - afferma il Presidente Luigi FABIO -. Com’è nostro stile, ci arriviamo in punta di piedi, consci della nostra storia e dei nostri valori, ma altrettanto consapevoli e determinati nell’importante sfida che ci attende in questo nuovo contesto territoriale in cui ci presentiamo con la solidità e gli strumenti di un Gruppo Bancario Cooperativo come quello di ICCREA".

