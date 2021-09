Stretto di Messina, in arrivo 37 milioni di euro per migliorare i servizi ai pendolari

«In arrivo per lo Stretto di Messina 37 milioni di euro che dovranno essere utilizzati, nel prossimo triennio, per porre in essere tutte le iniziative infrastrutturali idonee ad aumentare la capacità di sbarco delle imbarcazioni utilizzate per i collegamenti nello Stretto di Messina e per rafforzare i servizi per i pendolari. Tali risorse, stanziate con il decreto legge approvato ieri in Consiglio dei Ministri, saranno messe a disposizione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, istituita nel 2018 proprio grazie al lavoro messo in campo dal MoVimento 5 Stelle».

Ad annunciarlo sono i parlamentari del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva, Antonella Papiro, Barbara Florida, Grazia D’Angelo e i deputati dell’Ars Valentina Zafarana e Antonio De Luca.

«Parliamo di un’importante opportunità per il nostro territorio - spiegano - che punta l’attenzione sia sulla riorganizzazione strutturale dei porti sia sulle necessità dei residenti pendolari. Un’attenzione che negli anni scorsi è totalmente mancata e che, grazie iniziative messe in campo dal MoVimento, è stata rivolta allo Stretto ed è sempre rimasta alta».

«Queste ulteriori risorse vanno ad aggiungersi a quelle già stanziate, in questi mesi, per il potenziamento dello Stretto di Messina e dei collegamenti dinamici evidenziando quanta attenzione ci sia per i temi legati al nostro territorio e per i bisogni delle comunità. Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro di mediazione e di interlocuzione che, in questi anni, è stato portato avanti tra le amministrazioni centrali e il territorio: un lavoro di squadra realizzato dal MoVimento nell’interesse dei cittadini», concludono.

© Riproduzione riservata