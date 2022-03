Unicoop Sicilia, Cundari nuovo coordinatore provinciale di Messina

«Una risorsa di grande spessore umano e professionale che sarà un valore aggiunto della nostra associazione. Siamo certi che Agatino Cundari, saprà mettere pienamente a frutto la sua esperienza svolta nel mondo cooperativistico, riuscendo a dare un più forte impulso agli obiettivi della nostra associazione». Con queste parole il presidente di Unicoop Sicilia, Felice Coppolino, ha commentato la nomina di Agatino Cundari a coordinatore provinciale di Messina per Unicoop Sicilia.

«Sono davvero onorato per questo incarico - ha affermato Agatino Cundari - e ringrazio Felice Coppolino per la testimonianza di fiducia. Un compito di cui sento il peso gravoso e che spero di saper svolgere al meglio, mettendo in campo tutta la mia esperienza acquisita, in questi anni, nel mondo delle cooperative».

Agatino Cundari, commercialista, 59 anni, da sempre impegnato nel mondo della cooperazione ed esperto nello sviluppo delle imprese cooperative. Collaborerà all’organizzazione di Unicoop nella provincia di Messina insieme al Presidente provinciale Felice Coppolino ed al Direttore provinciale Maria Cammaroto. Cundari, inoltre, coordinerà l’attività dei consorzi di Unicoop Sicilia nella provincia Peloritana, e si occuperà del comparto della Finanza agevolata per le cooperative aderenti alla stessa Unicoop.

