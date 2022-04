Gli eletti delle Rsu nella Città metropolitana di Messina

Il 5, 6 e 7 aprile i dipendenti della Città metropolitana di Messina sono stati chiamati alle urne per rinnovare le rappresentanze sindacali unitarie.

Al termine delle operazioni elettorali sono risultati 571 i votanti su 657 aventi diritto, pari all'86,91 per cento dell'intero corpo elettorale, 557 le schede valide, 4 schede bianche e 10 schede nulle

Tre le sigle sindacali in corsa per l'assegnazione dei 15 seggi disponibili che sono stati così suddivisi:

La lista Cisl-Fp ha conquistato 230 voti di lista e 6 seggi: Giovanni Risitano (115 preferenze); Giovanni Coledi (54 preferenze); Angelo Ballarò (39 preferenze); Giuseppe Caruso (39 preferenze); Marisa Passalacqua (35 preferenze); Francesca Arigò (33 preferenze).

La Cgil-Funzione pubblica ha ottenuto 184 voti di lista e 5 seggi: Tiziana Ruggeri (77 preferenze); Giovanni Tripodo (64 preferenze); Filadelfio Magno (34 preferenze); Claudia Pulejo (26 preferenze); Roberto Lombardo (25 preferenze).

Il C.S.A. ha ottenuto 143 voti di lista e 4 seggi, risultando eletti: Tommaso Nava (80 preferenze); Stefano Infondenti (47 preferenze); Andrea Valenti (31 preferenze); Giacomo Russo (21 preferenze).

