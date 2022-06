Unicredit: rinnovata la convenzione con l’università  di Messina per il servizio di cassa

E’ stata rinnovata la convenzione tra UniCredit e l’Università degli Studi di Messina per lo svolgimento del servizio di cassa dell’Ateneo per il periodo 2022 - 2027. Il servizio di cassa - già in precedenza svolto da UniCredit - viene espletato con modalità altamente automatizzate per lo scambio di flussi con l’utilizzo della firma digitale, eliminando così l’operatività manuale del cartaceo. Questa modalità di veicolazione assicura numerosi vantaggi: condizioni di certezza delle informazioni, continuità dei dati nel passaggio tra i diversi sistemi informativi, efficacia dei controlli e rapidità nell’esecuzione degli ordini che sono garantiti dalla firma digitale, efficienza e qualità del servizio prestato nel pieno rispetto della vigente normativa.

“La riconferma del servizio di cassa dell’Università di Messina - sottolinea Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia - sottolinea, ancora una volta, l’attenzione della banca nei confronti del territorio mettendo a disposizione una grande esperienza e una capillare operatività. Basti pensare infatti che in Sicilia svolgiamo oltre 340 servizi di cassa e tesoreria, tra cui quello per la Regione Sicilia”.

Il Rettore dell’Università di Messina, professor Salvatore Cuzzocrea, ha rilevato che: “La Governance dell’Università ha lavorato fin dall’inizio del mandato ricevuto per garantire il miglior servizio alla Comunità Accademica e per chi si relaziona con l’Ateneo sul territorio. In questo quadro s’inserisce - ha continuato il Rettore - la convenzione con UniCredit. Crediamo fermamente che oltre ad impegnarci per rendere la didattica e la ricerca di una Università capace di essere forza trainante del territorio e aperta al Mediterraneo, anche i servizi in generale devono essere assicurati con un alto standard di efficienza”.

In dettaglio i servizi di cassa e di tesoreria svolti da UniCredit in Sicilia sono 343. Fra gli enti che usufruiscono di tali servizi vi sono la Regione Sicilia, 4 Province, 122 Comuni, 2 Università (Messina e Palermo), 5 aziende sanitarie ed ospedaliere, 2 Camere di Commercio e 70 istituti scolastici di ogni ordine e grado. Nella provincia di Messina sono 71 i servizi di cassa e tesoreria svolti da UniCredit; tra questi, oltre l’Università, quelli per l’Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario G. Martino di Messina e per 33 Comuni.

