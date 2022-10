"Chimica, la scienza che salva il mondo" sbarca a Messina con un programma che si articolerà domani, a partire dalle ore 9,00, presso l’Aula Magna “Vittorio Ricevuto” dell’Università di Messina (Viale Stagno D’Alcontres 31) in una densissima mattinata di incontri, dibattiti, suggestioni e proposte e che culminerà con la cerimonia di consegna dei premi voluti da Federchimica Giovani e da Confindustria “per favorire l’interazione tra scuola, territorio e industria chimica”.

Il Premio Nazionale Federchimica Giovani "Chimica, la scienza che salva il mondo" è promosso in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico, “con l’obiettivo di appassionare gli studenti alle scienze, e alla chimica in particolare, e contemporaneamente supportare la didattica innovativa per orientare gli studenti verso percorsi STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Nel presentare l’iniziativa Pietro Franza, presidente di Sicindustria Messina (che veicola sul territorio il Premio Nazionale Federchimica Giovani), ha ricordato che non può esserci crescita economica svincolata dal concetto di sostenibilità, così come riconosciuto peraltro dai 193 Paesi che nel 2015 per iniziativa dell’Onu sottoscrissero il documento noto come Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e che senza l’industria chimica - oggi vincolata da norme sempre più stringenti e controlli sempre più serrati a garanzia della sicurezza e la salute dei lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente - gran parte di quello che determina la qualità della nostra vita non potrebbe essere disponibile per tutti.

