McDonald's assume in Italia, selezioni anche a Messina: dove e come presentare la domanda

McDonald's assume in tutta Italia. Sono tante le posizioni aperte, da nord a sud, e si cercano diversi profili professionali. Per candidarsi occorre registrarsi sul sito ufficiale dell'azienda che oggi è presente nel nostro Paese con più di 630 ristoranti e impiega oltre 27.000 persone, il 92% con un contratto stabile. In Sicilia, a Messina, per la nuova apertura di Maregrosso, McDonald's selezionerà circa 25 persone per la posizione di Addetto Ristorazione​-​Crew. Ecco il profilo richiesti e le informazioni utili per presentare la propria candidatura.

Addetto Ristorazione​-​Crew

L'addetto Ristorazione​-​Crew ha un approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente sono le principali caratteristiche dei Crew. L’attività si divide tra cucina e sala ristorante. In cucina, il Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione.

In sala, il Crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinchè possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti. Per candidarsi, occorre registrarsi sul pagina del sito ufficiale https://www.mcdonalds.it/lavora-con-noi/posizioni-aperte/addetto-ristorazione-per-la-nuova-apertura-di-messina-maregrosso-1229

I requisiti

Questi i requisiti richiesti: ​ottime doti relazionali,​ diploma di scuola media superiore, oOrientamento al lavoro di squadra, flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

