Comune di Messina, oltre 600 assunzioni entro il 2024: tutti i profili cercati

Il Comune di Messina effettuerà 616 assunzioni entro il 2024. Il reclutamento dei nuovi dipendenti comunali avverrà mediante appositi concorsi, il primo dei quali dovrebbe essere bandito a dicembre 2022.

Il Piano del Fabbisogno del Personale 2022-2024

La Giunta comunale messinese ha infatti approvato il Piano del Fabbisogno del Personale per gli anni 2022 – 2024. Si tratta di nuove risorse da inserire nell’organico comunale nell’arco del triennio. L’approvazione del nuovo programma degli inserimenti consentirà all’amministrazione del Comune messinese di colmare la strutturale carenza di personale, portando un incremento del 55% dei dipendenti in servizio presso i propri uffici.

I profili cercati

Il Comune di Messina assumerà 363 unità per l’anno 2022: 234 unità di personale di categoria D; 107 unità di personale di categoria C;

22 figure tra assistenti sociali, educatori e psicologi. Dal 2023 è previsto invece l'inserimento di 253 unità:146 agenti di polizia municipale;

22 unità di personale di categoria D; 50 unità di personale di categoria C; 35 unità di personale di categoria B. Sono in programma anche ulteriori concorsi per l’assunzione presso il Comune messinese di operai, assistenti sociali, educatori professionali e psicologi.

Le prove

Si presume che saranno tanti i partecipanti ai prossimi concorsi, ecco perchè si prevedono prove preselettive e solo successivamente test scritti e orali.

© Riproduzione riservata