Comune di Messina, concorso per 341 diplomati e laureati: i profili cercati

Via al primo concorso per 341 assunzioni al Comune di Messina. Gli estremi dei 9 bandi di concorso sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e i dettagli sono contenuti in una determina firmata ieri sera dal direttore generale Salvo Puccio. Si tratta delle prime 341 assunzioni di un più ampio piano di turn over programmato e annunciato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale. Nel complesso, sono 616 i posti di lavoro da coprire nel Comune di Messina entro il 2024.

I profili cercati

Nell'immediato, dovranno essere coperti 341 posti di categoria C, quindi rivolti a diplomati e categoria D per laureati. I profili cercati sono: 100 funzionari tecnici, 79 i funzionari amministrativi, 25 quelli contabili, 5 dell’area di vigilanza, 5 avvocati, 20 funzionari legali, a cui si aggiungono della categoria C, 50 istruttori amministrativi, 7 istruttori contabili e 50 istruttori tecnici.

Come partecipare

Le istanze dovranno essere presentate a partire dal 16 di gennaio ed entro la mezzanotte del 15 di febbraio. Il costo per la presentazione della domanda, che può avvenire solo online, è di dieci euro da pagare tramite bonifico per ciascuno dei concorsi. Per presentare la domanda occorre collegarsi a https://catd-contabile-comune-messina.ilmiotest.it/.

© Riproduzione riservata