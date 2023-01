Alle Isole Eolie arrivano sei bus elettrici

Alle Eolie arrivano sei bus elettrici, acquistati con uifinanziamenti del ministero dei Trasporti e dalla Regione grazie a un contributo di oltre un milione e mezzo. Tre saranno utilizzati nelle isole del Comune di Lipari (anche per i disabili) e gli altri nei Comuni di Salina.

La giunta comunale di Lipari guidata dal sindaco Riccardo Gullo ha impegnato la somma e proceduto alla aggiudicazione definitiva della gara alla ditta “Tecnobus Industries” di Latina per la fornitura dei tre bus elettrici. Finanziamento di un milione e 116 mila euro.

Anche al Comune di Santa Marina Salina il sindaco Domenico Arabia ha proceduto all’acquisto di un autobus della piu' recente classe di emissione di gas di scarico, a gasolio extraurbano, da destinare al servizio di linea extraurbano regionale dell' Isola di Salina. La gara se l’è aggiudicata la ditta Mauri Bus di Desio (Mb). Spesa di quasi 180 mila euro. Il sindaco di Leni Giacomo Montecristo ha proceduto all’acquisto del bus dalla ditta Mauri Bus di Desio (Mb). Spesa di 183 mila euro.

Il Comune di Malfa amministrato dal sindaco Clara Rametta invece ha già acquistato un minibus elettrico a guida autonoma e tecnologia avanzata, per il quale aveva richiesto un contributo di 200 mila euro con l’intento di impiegare il mezzo nella futura “Green Line”, lungo un percorso che racchiuderà un’isola ambientale con mobilità a impatto zero.

Dall’Unesco è finalmente arrivato un congruo finanziamento di 880 mila euro (580 per Lipari, i restanti per Salina). “Grazie – dice il sindaco Riccardo Gullo – alla sinergia che si è creata tra i quattro comuni eoliani”. Saranno utilizzati a Lipari per migliorare i due parcheggi di Cappuccini e S.Anna anche con energia rinnovabile, per la segnaletica di pericolo nelle spiagge e nel demanio marittimo per indicare i luoghi di interesse. Parcheggi saranno realizzati anche a Salina., così come le stazioni anti incendio.

