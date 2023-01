Comune di Messina, al via al concorso per 341 posti: come presentare la domanda

Al via da oggi, lunedì 16 gennaio 2023, alla presentazione delle domande al concorso bandito dal Comune di Messina, per laureati e diplomati. Si tratta di 341 posti i rimanenti posti per raggiungere gli oltre 500 individuati nelle nuove piante organiche saranno banditi entro la fine dell'anno in corso.

I profili cercati

Il concorso riguarda: 100 funzionari tecnici, 79 funzionari amministrativi, 25 funzionari contabili, 20 funzionari legali, 5 avvocati, 50 istruttori amministrativi, 50 istruttori tecnici, 7 istruttori contabili.

Le prove

L'amministrazione ha previsto una prova preselettiva qualora il numero delle domande presentate sarà superiore al quintuplo dei posti messi a concorso. Questa prova si svolgerà soltanto mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali da remoto: si tratta di test effettuati a distanza, con domande a risposta multipla sulle materie oggetto del singolo concorso. I quesiti saranno 45 e la prova sarà superata da un numero di candidati pari a 5 volte il numero dei posti disponibili. Chi avrà raggiunto la votazione 21/30 potrà passare all’orale.

Come presentare le domande

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 16 gennaio 2023 e per i prossimi 30m giorni. Per presentarla occorre collegarsi al sito https://catd-contabile-comune-messina.ilmiotest.it/, i candidati dovranno effettuare un bonifico di dieci euro per concorso a cui si intende partecipare e si dovrà essere in possesso di una casella di posta certificata e dello Spid.

