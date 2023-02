Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine di Messina, bando del Cnr per 8 ricercatori

Il Consiglio nazionale delle ricerche ha pubblicato bandi per l'assunzione di personale in varie parti d'Italia, tra le quali Messina. Si tratta di 8 assunzioni, a tempo determinato, presso l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine della città dello Stretto, con il profilo professionale di ricercatore di III livello. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e presentata utilizzando un’applicazione informatica disponibile nel sito Cnr.

L’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine

L’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio Nazionale di Ricerche svolge attività di ricerca sulle seguenti principali aree tematiche: biologia ed ecologia degli organismi marini, incluse le specie aliene ed invasive; struttura di popolazione, connettività e distribuzione spaziale delle principali risorse della pesca; ecologia dei microorganismi marini, biotecnologie microbiche e bio-prospecting; tecnologie innovative per attività di pesca e di acquacoltura sostenibili; sviluppo di piattaforme osservative per studiare la struttura e il funzionamento degli ecosistemi marini; gestione integrata della fascia costiera attraverso il supporto alle politiche per la gestione sostenibile delle risorse marine e la conservazione della biodiversità.

I requisiti

I candidati dovranno essere in possesso di laurea generica e avere un'esperienza, almeno triennale, in tematiche inerenti l’attività/area di ricerca presenti nel bando; ovvero possesso del titolo di dottore di ricerca o PhD attinente all’esperienza richiesta. Inoltre, è richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione al concorso devono essere compilate e presentate esclusivamente tramite internet, utilizzando un’applicazione disponibile nell’area concorsi del sito Cnr, entro il 9 febbraio 2023. È possibile consultare il bando sul sito del Cnr.

