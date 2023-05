Messina, concorso per 16 posti di collaboratore amministrativo al Policlinico: il bando

Un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti di collaboratore amministrativo professionale, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato è stato bandito dal Policlinico di Messina.

IL BANDO

I requisiti generali

I candidati al concorso per 16 posti di collaboratore amministrativo al Policlinico di Messina dovranno essere in possesso di cittadinanza italiana o in uno dei Paesi dell'Unione Europea e avere idoneità fisica all'impiego.

I requisiti specifici

I candidati dovranno essere in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Economia Politica, Scienze Politiche o altra laurea equivalente nonchè lauree specialistiche e magistrali, come da bando.

Le prove

La valutazione avverrà per titoli e prove d'esame. Queste ultime saranno tre: scritta, pratica e orale. L'ammissione a quest'ultima è subordinata al superamento delle prime due prove.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro l'8 giugno 2023, ovvero entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).

© Riproduzione riservata