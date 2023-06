Eolie, arriva la nave Vesta: sostituirà la Bridge sequestrata dalla procura

Dopo il sequestro delle tre navi per le carenze di barriere architettoniche da oggi nelle isole Eolie entra in servizio il traghetto "Vesta" della Siremar. Da Milazzo parte alle 6,30 e alle 21 e garantisce i collegamenti soprattutto raggiungendo le isole minori dell’Arcipelago e rientrando in terraferma.

Subentra alla nave "Bridge" che insieme ad altri due traghetti è stata sottoposta a sequestro. Nei giorni scorsi avevano protestato gli albergatori di Panarea guidati da Salvatore Tesoriero manifestando preoccupazioni soprattutto per il trasporto delle merci. Anche il presidente della Regione Renato Schifani e l’assessore regionale dei trasporti Alessandro Arico erano intervenuti per richiedere una soluzione al problema che si era scatenato in piena stagione turistica causando non pochi disagi ai già martoriati isolani.

