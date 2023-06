Piattaforma di collocamento privato per stranieri, assunta una tunisina di 28 anni nel Messinese

Ha 28 anni ed è tunisina la giovane assunta attraverso Migrants.Work, la piattaforma online di collocamento privato del lavoro straniero, ideata e gestita dal consorzio Umana solidarietà. La donna, Salhi Sahar, ospite nella struttura di accoglienza del progetto Sai Mirabella Ordinari, è stata assunta dall’azienda tessile San Lorenzo Group di San Marco d'Alunzio.

Grazie a una partnership, sono stati organizzati due stage formativi destinati ai ragazzi stranieri provenienti da vari centri Sai siciliani. L’azienda si è occupata di formare i ragazzi per una settimana, al termine del quale sono stati scelti i più meritevoli che hanno continuato la formazione per altre tre settimane, così come è accaduto per Salhi Sahar.

Migrants.Work, è una piattaforma online di collocamento privato del lavoro straniero, specializzata nel matching tra la domanda e l’offerta di lavoro che candida lavoratori stranieri, in possesso di adeguate capacità linguistiche, pre-qualificati o già formati per svolgere le diverse mansioni richieste dalle aziende. Migrants.Work è stata presentata anche alla Camera dei deputati. L’obiettivo è il l’inclusione socio-lavorativa dei cittadini di paesi terzi residenti in Italia, con la piattaforma funzionale al collocamento privato del lavoro straniero ed al contrasto del fenomeno del caporalato.