Industria Felix premia i protagonisti dell’economia «reale»: alla SES l’Alta onorificenza di Bilancio

È l'imprenditoria "positiva" quella premiata da Industria Felix Magazine, il trimestrale supplemento del Il Sole 24Ore ideato e diretto da Michele Montemurro, che ha riunito ad Acaya, in provincia di Lecce, 86 aziende con sede legale in Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia per il 52. evento di conferimento del premio "Industria Felix - L'Italia che compete", promosso dal magazine in collaborazione con Cerved. Alla base del riconoscimento, le risultanze dell'inchiesta giornalistica promossa dal magazine con Cerved, analizzando i dati di bilancio di 700.000 aziende italiane e selezionando quelle che, secondo l'algoritmo alla base dell'inchiesta, sono risultate affidabili e performanti.

Il premio a Società Editrice Sud

Tra le aziende premiate anche Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia, cui è stata conferita l’Alta Onorificenza di Bilancio con la motivazione «Migliore media impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Messina», assegnata dal Comitato Scientifico coordinato a livello nazionale dal prof. Cesare Pozzi, docente di Economia industriale dell’Università Luiss Guido Carli. A ritirare il riconoscimento il presidente e direttore editoriale della SES Lino Morgante, presente con il vicepresidente Giuseppe Ilacqua. «Sono particolarmente lieto di ricevere questo premio - ha affermato Morgante ricordando tutte le testate del gruppo Ses Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia: i giornali cartacei, i siti web, le tv, le radio – e sono felice di ascoltare le storie delle aziende del Sud che produce e costituisce una parte fondamentale del tessuto economico del Paese. Le aziende del Sud hanno bisogno di conoscersi e fare buona comunicazione, e hanno bisogno di una interlocuzione istituzionale e di misure dedicate: non contributi, ma infrastrutture e servizi». Un’attività di informazione costruttiva, in cui Società Editrice Sud è impegnata rendendo concreta la missione sociale di rilancio del Meridione voluta dal fondatore Uberto Bonino, che rese azionista di riferimento della società editrice la fondazione no profit da egli costituita assieme alla moglie Maria Sofia Pulejo.

L’azienda è stata scelta dal Comitato Scientifico di Industria Felix sulla base dei dati di bilancio 2021, partendo da un algoritmo vincolante sviluppato dall’inchiesta giornalistica che ha selezionato complessivamente circa 700 mila società di capitali con sede legale in Italia e ha individuato solo imprese che nelle rispettive categorie hanno registrato tra i migliori Mol (margine operativo lordo), con un utile, un Roe (return on equity: indice di redditività sul patrimonio netto) positivo, un rapporto oneri finanziari/mol inferiore al 50%, un delta addetti pari o crescente rispetto all’anno precedente e un Cerved Group Score di solvibilità o sicurezza finanziaria (parametri vincolanti), che è una valutazione sintetica del merito creditizio delle imprese italiane realizzata da Cerved, ottenuto attraverso una suite di modelli statistici che consentono di stimare per ogni impresa una probabilità di insolvenza.

Presenti Basilicata, Puglia, Molise Calabria e Sicilia

L’evento di premiazione è stato organizzato da Industria Felix Magazine, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Confindustria Puglia, Simest (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento, Università di Foggia, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Plus Innovation, M&L Consulting Group.

La cerimonia di conferimento dei premi, moderata dalla caposervizio del TG1 Maria Soave, si è aperta all’Acaya Golf Resort con il talk cui hanno preso parte il senior manager dell’Investment banking di Banca Mediolanum Marco Gabbiani, il partner di Ria Grant Thornton Giovanni Palasciano, il co-founder di M&L Consulting Group Valerio Locatelli e il fondatore e amministratore di Plus Innovation Giovanni Riefoli, che hanno delineato un quadro economico di particolare attualità, tra intelligenza artificiale e prospettive di continuità aziendale in uno scenario che rende ormai irrinunciabile l’innovazione tecnologica.

Il focus sulle prospettive di crescita, rischio e sostenibilità delle regioni coinvolte è stato delineato dal Credit Collection Sales Director di Cerved Group Dino Covino, che ha analizzato i dati di bilancio delle aziende delle regioni interessate, analizzandone i rischi di default e soffermandosi sulle performance di sostenibilità tra gestione dei rifiuti e riconversione energetica: un aspetto, quello dei parametri ESG, di particolare valore per IFM, che promuove gli obiettivi di Agenda 2030.

A presentare l’inchiesta sui bilanci che ha dato origine al premio (ne sono stati analizzati 700.000 per selezionare le aziende da premiare in tutt’Italia) è stato il giornalista Michele Montemurro, ideatore e direttore responsabile di Industria Felix Magazine e fondatore del premio, che ne ha illustrato le caratteristiche, e l’impronta etica degli algoritmi che comunque premiano bilanci in ordine, ma anche aziende rispettose della forza lavoro. Montemurro ha inoltre presentato il nuovo numero di Industria Felix Magazine, in edicola dal 30 giugno in abbinamento facoltativo con Il Sole 24Ore e con un’inchiesta sull’intelligenza artificiale e il futuro delle imprese. A concludere l’evento il prof. Cesare Pozzi, docente di Economia industriale dell’Università Luiss Guido Carli, coordinatore del comitato scientifico del premio, e l'assessore della Regione Puglia Alessandro Delli Noci,

La cerimonia di Acaya ha concluso le fasi regionali del premio: l’11 dicembre si terrà a Milano l’evento nazionale, nella sede della Borsa di Palazzo Mezzanotte.

Le categorie e la consegna dei premi

Tra le categorie premiate ad Acaya: le imprese a guida femminile e under 40, quelle a vocazione internazionale, quelle con le migliori performance di bilancio. Le onorificenze sono state consegnate dai numerosi rappresentanti delle istituzioni e degli enti partner dell’iniziativa:

per l’Università di Foggia la delegata rettorale al Placement e ordinaria di Zootecnia speciale Mariangela Caroprese; per Banca Mediolanum Piero Laterza, Giuseppe Corvo e Giuseppe Caruso; i componenti del Comitato scientifico di Industria Felix Michele Chieffi e Francesco Lenoci; il manager di Ria Grant Thornton Cosimo de Musso; il partner di M&L Consulting Group Alessandro Mattii; il segretario e il vicepresidente dell’Associazione culturale Industria Felix Pasquale La Pesa e Vito Clemente; Giordano Sassaroli, Responsabile Prodotto ELITE-Gruppo Euronext. Presente anche Nuccio Altieri, presidente di Invimit, società di gestione del risparmio del Ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa della gestione collettiva del risparmio attraverso fondi comuni di investimento immobiliare chiusi.

Le aziende premiate: storie di passione italiana

Dediche ai collaboratori, alle famiglie, agli avi e ai nuovi nati, storie di generazioni impegnate nel dare corpo e anima all’economia italiana: ecco le 86 aziende premiate ad Acaya, con sede legale nelle regioni Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia e Calabria.

PUGLIA (26 aziende). Bari (12): Accademia Italiana Medici Specializzandi S.R.L.,

Acquedotto Pugliese S.P.A., C.M.C. S.R.L., Daken S.P.A., Dirello S.R.L., Domar

S.P.A., Fusillo Sebastiano S.R.L., Neos Restauri S.R.L., Ondapack Sud S.P.A.,

Planetek Italia S.R.L., Sachim S.R.L., Siciliani S.P.A. - Industria Lavorazione Carne.

Lecce (5): D.F.V. S.R.L., Deghi S.P.A., Ediltunnel S.P.A., Leo Shoes S.R.L., Links

S.P.A.. Taranto (5): Due Esse Christmas S.R.L., General Trade S.P.A., Nurith S.P.A.,

Progeva S.R.L., Vestas Blades Italia S.R.L. Unipersonale. Brindisi (2): Calzaturificio

Panda Sport, Lepore Mare S.P.A.. Barletta Andria Trani (1): Silvestris Infissi

S.R.L.. Foggia (1): Tecnologie Materiali Compositi S.R.L..

BASILICATA (16 aziende). Potenza (9): C.O.M. S.C.P.A., C.T.I. S.R.L., Cantine Del Notaio

Società Agricola A R.L., Green To Green Società Agricola A R.L., Italtipici S.R.L.,

Poli - San S.R.L., Qui Discount S.P.A., Sei Energia S.R.L., Società Cooperativa

Cantina Di Venosa A R.L.. Matera (7): Agrisole S.R.L., Cascione Autotrasporti

S.R.L., Egoitaliano S.R.L., Impes Service S.P.A., La Siritide S.R.L., Mv Extrusion

S.P.A., Tescom S.R.L..

CALABRIA (16 aziende). Catanzaro (5): Main Solution S.R.L., S.T.I. Società Trasporti

Internazionali S.R.L., Sicma S.R.L., Sider 2012 S.R.L., Tutto Calabria di A. Celli

S.R.L.. Cosenza (4): Altilia S.R.L., Edil Mar Marino Saverio S.R.L., Gli Artigiani

Del Riposo S.R.L., Pirossigeno S.R.L.. Reggio Calabria (3): Beautyprof S.P.A.,

Biemme Finestre S.R.L., Lp Group S.R.L.. Crotone (2): Gerardo Sacco & C. S.R.L., Vibo Valentia (2): Europa Sud S.R.L., Giacinto Callipo Conserve Alimentari S.R.L..

SICILIA (16 aziende). Catania (7): Anastasi S.R.L., Bionap S.R.L., Bruno S.P.A, Dolfin

S.P.A., L.R. Flavours & Fragrances Industries S.P.A., Metal Ferrosi S.R.L., Sider

Sipe S.P.A.. Siracusa (3): Ge.S.P.I. Gestione Servizi Portuali e Industriali S.R.L.,

Irem S.P.A., Vetroresina Engineering Development S.R.L.. Caltanissetta (1): Roma

Costruzioni S.R.L.. Enna (1): Fratelli Arena S.R.L.. Messina (1): S.E.S. Società

Editrice Sud S.P.A.. Palermo (1): Fiasconaro S.R.L.. Ragusa: (1): Società Italiana

Sterilizzazioni S.P.A.. Trapani (1): Cicli Lombardo S.P.A..

MOLISE (12 aziende). Isernia (7): Advanced Accelerator Applications (Italy) S.R.L.,

Biogroup S.P.A. Società Benefit, Di Iorio S.P.A., Gestione Orizzonti S.R.L., Grafica

Isernina S.R.L., Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed S.P.A., Valentino

S.R.L.. Campobasso (5): I.T.S. S.R.L., Neulift Service Molise S.R.L., Ortofrutta Sol

Sud Società Cooperativa Agricola Organizzazione di Produttori, Sallustio S.R.L.,

Società Cooperativa Cantina Sociale San Zenone S.R.L. Montenero di Bisaccia.