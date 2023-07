Il Credito Peloritano di Messina verso la fusione con Tyche

Tyche sigla l’accordo per la fusione inversa nella messinese Banca di Credito Peloritano di cui si avvia a detenere la maggioranza del capitale. Come si legge in una nota, la società bolognese, attiva nella valutazione dell’acquisto di crediti vantati verso procedure concorsuali, ha sottoscritto di recente l’aumento di capitale sociale di complessivi 3 milioni di euro deliberato dall’assemblea dei soci della banca. A seguito dell’investimento la società detiene ora il 9,99% del capitale sociale della banca, pari ad un totale di 18 milioni di euro suddiviso in 4.000 azioni.

La fusione si inserisce nel più ampio contesto di un’operazione di integrazione - della quale la fusione rappresenta elemento essenziale - tra Tyche e Bcp. L’integrazione tra Tyche e Bcp sarà realizzata in più fasi che prevedono, in particolare: l’acquisizione da parte di Tyche di una partecipazione di maggioranza nel capitale della banca, la fusione inversa per incorporazione di Tyche in Bcp.

La banca che nascerà dall’integrazione - che manterrà i presidi territoriali di Bcp in Sicilia, strategici allo sviluppo della stessa - si pone come obiettivo principale la creazione di un operatore con forti competenze verticali nell’ambito delle procedure concorsuali ed attivo in diverse linee di business distinte, fortemente complementari e sinergiche tra loro.