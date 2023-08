Asp Messina, concorso per dirigenti medici specializzati in varie discipline: i posti a disposizione

L'Asp di Messina ha bandito un concorso per 67 dirigenti medici specializzati in varie discipline. Per tutte le figure professionali sono previste tre prove d’esame: scritta, pratica e orale.

I BANDI

Le figure professionali

I 67 posti sono così suddivisi: tre di dirigente medico di anatomia patologica; dieci di dirigente medico di anestesia e rianimazione; tre di dirigente medico di chirurgia generale; diciotto di dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica; uno di dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio; quattro di dirigente medico di medicina del lavoro; quattro di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione; quindici di dirigente medico di organizzazione dei servizi sanitari di base; sei di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;

tre di dirigente medico di patologia clinica.

I requisiti

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; idoneità psico-fisica allo svolgimento del lavoro; non devono aver riportato alcuna condanna penale; non devono esser stati licenziati dalla Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda i requisiti specifici, devono possedere la laurea in medicina e chirurgia; la specializzazione nella disciplina oggetto di concorso; l'iscrizione al relativo albo di appartenenza.

Le prove

Le prove che riguardano tutte le figure professionali saranno tre: una scritta, una orale e una pratica. Verteranno su materie medico-sanitarie a seconda delle qualificazioni e delle necessità dell’ente.

Come presentare la domanda

Le domande dovranno essere inviate entro il 20 agosto utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito online dell'Asp di Messina, sezione concorsi, seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema.