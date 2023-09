Il credito agevolato nel settore dell'agricoltura in Sicilia, sostegno ad imprese e famiglie

La BCC (banca di credito cooperativo) della Valle del Fitalia - Longi - e il comune di Mistretta hanno organizzato, per domani sera alle ore 18.00 presso il Palazzo "Mastrogiovanni - Tasca" di Mistretta, un seminario-incontro per parlare delle "linee di credito agevolato nel settore dell'agricoltura". Tra l’altro, “sarà un’importante occasione per presentare la nostra BCC al territorio e per rafforzare il nostro impegno a sostegno delle imprese e delle famiglie" dichiara il presidente della BCC Gino Fabio.

Continua a mostrare il suo grande impegno per il territorio la BCC della Valle del Fitalia di Longi. Piccola BCC costituita a Longi nel 1977 su iniziativa di Settantatre soci fondatori. La BCC in questi anni ha sostenuto l' economia dei piccoli centri della valle del Fitalia e da qualche anno ha aperto delle filiali sulla costa tirrenica. Oggi è presente oltre che a Longi, Alcara li Fusi e Galati anche a Capo d'Orlando, Rocca di Capri Leone, Sant' Agata e Santo Stefano di Camastra dove, con grande impegno e dedizione porta avanti i valori della Banca di Credito Cooperativo della "Banca differente" della banca costituita da persone a servizio delle persone che ha come obbiettivo lo Sviluppo economico, sociale e culturale delle comunità locali.