Patrimonio Messina, la partecipata del Comune assume: i profili cercati e come presentare la domanda

La Patrimonio Messina S.p.a., partecipata del Comune, ha indetto un Avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 6 figure professionali.

I profili ricercati

L'Avviso servirà per il reclutamento di 6 figure professionali: 1 funzionario per il settore Affari Generali; 1 istruttore amministrativo ; 2 tecnici laureati per i settori tecnici patrimonio per la gestione inventario, valorizzazione e progettazione del patrimonio immobiliare del Comune di Messina; 2 tecnici con qualifica di impiegati a supporto del settore patrimonio per la gestione inventario e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Messina.

I requisiti

I candidati devono possedere: cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea; età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite massimo previsto per il collocamento a riposo; godimento dei diritti civili e politici; i candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana; idoneità fisica alle mansioni afferenti al profilo professionale ricercato, consistente nella mancanza di patologie che possano compromettere l’espletamento dei compiti e delle funzioni attinenti. L’idoneità fisica verrà accertata dal medico aziendale prima dell’eventuale assunzione; non essere stati interdetti dai pubblici uffici, ovvero non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall’impiego presso una pubblica Azienda, o essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero essere stati radiati da albi professionali o destinatari di provvedimenti di analoga natura, nonché non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; a tal uopo il candidato dovrà espressamente dichiarare l’esistenza a proprio carico di eventuali procedimenti penali in corso per reati non colposi, nonché autocertificare l’assenza di condanne penali, di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludano dalla nomina degli impieghi presso una pubblica amministrazione; non essere in stato di quiescenza da rapporto di lavoro pubblico o privato; perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana; dichiarazione circa l’eventuale esistenza di vincoli di parentela o affinità con amministratori e/o dirigenti della Società che sarà trasmessa all’ODV per la verifica di compatibilità con le procedure ed i protocolli aziendali; non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario derivante da incarichi professionali conferiti da Pubbliche Amministrazioni che abbia comportato vantaggi per Patrimonio Messina S.p.A. negli ultimi 12 mesi; il pagamento del contributo per la selezione di 10 euro.

I requisiti specifici

Per le figure A e B serve: possesso del titolo di studio di laurea triennale. Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento o all’equipollenza ai titoli italiani; possesso di patente b o superiore per la conduzione di veicoli; Per la figura C occorre: diploma di laurea (vecchio ordinamento o laurea magistrale nuovo ordinamento) in ingegneria edile o ingegneria civile o architettura ovvero altro titolo dichiarato equipollente con apposito provvedimento normativo. Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al

riconoscimento o all’equipollenza ai titoli italiani; iscrizione all’albo professionale; abilitazione professionale; possesso di patente b o superiore per la conduzione di veicoli. Infine, per la figura D occorre: possesso di diploma di perito edile o di geometra o di istituto tecnico indirizzo costruzioni, ambiente e territorio e/ laurea triennale e/ magistrale in ingegneria o architettura. Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento o all’equipollenza ai titoli italiani; possesso di patente b o superiore per la conduzione di veicoli.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata on-line sulla piattaforma digitale e dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla procedura, entro il termine perentorio delle ore 12:59 del trentesimo giorno consecutivo successivo a quello della pubblicazione.

PROFILO A: https://patrimoniomessina-funzionario-a3.ilmiotest.it/

PROFILO B: https://patrimoniomessina-istruttore-a3.ilmiotest.it/

PROFILO C: https://patrimoniomessina-tecnico-a3.ilmiotest.it/

PROFILO D: https://patrimoniomessina-tecnico-b3.ilmiotest.it/