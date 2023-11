Agenzia industrie e difesa: concorsi per 90 assistenti e funzionari, posti anche a Messina

Il ministero della difesa ha bandito due concorsi per 90 posti, tra assistenti e funzionari, presso l'Agenzia industrie difesa. Per la prima categoria ne verranno assunti 74 e per la seconda 16. Le selezioni sono rivolte a candidati diplomati e laureati che saranno inseriti in diversi ruoli e i vincitori saranno assunti a tempo indeterminato e pieno. Posti di lavoro anche presso l'arsenale militare a Messina (nella foto). L'Agenzia gestisce le attività industriali e commerciali delle unità produttive che le sono affidate.

I posti a concorso

Il ministero della Difesa provvederà a 90 assunzioni. Si tratta di 74 risorse da inquadrare nell’area funzionale II, fascia retributiva F2, profilo di assistente, il titolo di studio previsto è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; 16 risorse, invece, da inquadrare nell’area funzionale III, fascia retributiva F1, profilo di funzionario. In quest'ultimo caso, per candidarsi occorre la laurea nelle discipline attinenti al ruolo specifico per il quale ci si propone, secondo le classi e ordinamenti indicati nell’avviso pubblico di selezione.

Ruoli e sedi 74 assistenti

Assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi: 1 posto presso lo stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento terrestre a Noceto di Parma; 4 posti presso l'arsenale militare a Messina. Assistente tecnico per l'edilizia e le manutenzioni: 1 posto presso lo stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento terrestre a Noceto di Parma; 1 posto presso stabilimento chimico farmaceutico militare a Firenze. Assistente tecnico per le lavorazioni: 4 posti presso lo stabilimento chimico farmaceutico militare a Firenze; 1 posto presso lo stabilimento militare spolette a Torre Annunziata (Napoli); 12 posti presso l'arsenale militare a Messina; 13 posti presso lo stabilimento militare produzione cordami a Castellammare; 9 posti presso lo stabilimento militare munizionamento terrestre a Baiano di Spoleto. Assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici: 1 posto presso lo stabilimento chimico farmaceutico militare a Firenze; 2 posti presso lo stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento terrestre a Noceto di Parma. Assistente amministrativo: 2 posti presso lo stabilimento chimico farmaceutico militare a Firenze; 3 posti presso lo stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento terrestre a Noceto di Parma. Assistente tecnico artificiere: 8 posti presso lo stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento terrestre a Noceto di Parma. Assistente tecnico per l'elettronica, l'optoelettronica e le telecomunicazioni: 1 posto presso l’arsenale militare a Messina; 2 posti presso lo stabilimento militare munizionamento terrestre a Baiano di Spoleto. Assistente tecnico per l'informatica: 1 posto presso la direzione generale a Roma; 2 posti presso lo stabilimento chimico farmaceutico militare a Firenze; 1 posto presso lo stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento terrestre a Noceto di Parma; 2 posti presso l'arsenale militare a Messina; 3 posti presso lo stabilimento militare munizionamento terrestre a Baiano di Spoleto.

Ruoli e sedi 16 funzionari

Funzionario amministrativo: 3 posti presso la direzione generale a Roma; 2 posti presso lo stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento terrestre a Noceto di Parma, di cui: 1 posto prioritariamente riservato alle categorie protette; 2 posti presso l'arsenale militare a Messina riservati alle categorie protette. Funzionario specialista tecnico con 2 posti presso la direzione generale a Roma; funzionario specialista tecnico 1 posto presso lo stabilimento chimico farmaceutico militare a Firenze; funzionario specialista tecnico 1 posto presso l'arsenale militare a Messina; funzionario specialista tecnico 1 posto presso la direzione generale a Roma; funzionario tecnico per i sistemi informativi 1 posto presso lo stabilimento militare munizionamento terrestre a Baiano di Spoleto; funzionario tecnico per la motoristica e la meccanica 2 posti presso l'arsenale militare a Messina; funzionario tecnico per l'informatica 1 posto presso la direzione generale a Roma.

I requisiti

Per partecipare ai concorsi è necessario possedere i requisiti generali: cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea o di altre categorie previste nei bandi; età non inferiore ad anni 18; idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il profilo e la mansione si riferiscono; godimento dei diritti civili e politici o per i candidati non cittadini italiani il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza (fatta eccezione per i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria); non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale; non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici. Per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.

Le prove

Il concorso rivolto ai diplomati prevede: eventuale prova preselettiva; una prova scritta; valutazione dei titoli. Quello per laureati, invece, eventuale prova preselettiva; una prova scritta; colloquio sulle materie oggetto della prova scritta; valutazione dei titoli.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione ai bandi devono essere presentate entro il 30 novembre 2023 esclusivamente per via telematica, mediante il portale inPA.