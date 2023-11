Confermato lo sciopero dei lavoratori Caronte & Tourist dello Stretto di Messina

«Nonostante l’intenso calendario di incontri delle ultime settimane non è stata raggiunta l’intesa tra azienda e rappresentanza sindacale dei lavoratori sul rinnovo del contratto integrativo dei dipendenti marittimi e di terra del gruppo Caronte & Tourist che opera sullo Stretto di Messina.

«Abbiamo apprezzato l’autorevole mediazione del prefetto di Messina - dicono i rappresentanti delle sigle sindacali e la Rsu -, ma nonostante alcune aperture della società rispetto alle proposte iniziali, la Rsu che ha presieduto alla trattativa ha ritenuto non adeguata la piattaforma conclusiva. L’obiettivo resta quello di colmare progressivamente il gap economico che nel tempo ha creato disparità tra lavoratori e che ha per le fasce salariali più deboli acuito le criticità in un contesto che vede il continuo del costo della vita. Al tempo stesso rivendichiamo l’adeguamento contrattuale per svariati lavoratori di terra a cui viene applicato un contratto diverso dal Ccnl confitarma. Sarà sciopero pertanto dalle 9 alle 17 di lunedì, con presidio dei lavoratori dalle 9 nello spazio antistante alle biglietterie passeggeri Caronte & Tourist».