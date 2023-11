Asp Messina, concorso per 34 posti di dirigente medico: il bando

L'Asp di Messina ha bandito un concorso per 34 posti di dirigente medico in diverse specializzazioni. Si tratta di una selezione per titoli ed esami. La scadenza del bando è il prossimo 4 dicembre.

IL BANDO

I posti

I 34 posti riguardano: due di dirigente medico di cardiologia; tre di dirigente medico di gastroenterologia; due di dirigente medico di malattie infettive; diciotto di dirigente medico di medicina d'emergenza-urgenza; due di dirigente medico di medicina trasfusionale; due di dirigente medico di neuropsichiatria infantile; due di dirigente medico di neurologia; tre di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di: cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea; idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, è effettuato a cura della azienda sanitaria provinciale prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti previsti dalla legge è dispensato dalla visita medica.

I requisiti specifici

I candidati devono essere in possesso di: diploma di laurea in medicina e chirurgia; specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente, ovvero in disciplina affine. I medici regolarmente iscritti a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza medica nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. Esclusivamente per la disciplina di medicina d’emergenza-urgenza, sono ammessi a partecipare alla presente procedura concorsuale, ancorché non in possesso della specializzazione di cui alla presente lettera, coloro che hanno maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero che hanno svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi. Tale servizio è certificato, su istanza dell'interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata in via telematica entro il 4 dicembre 2023, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’azienda seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.