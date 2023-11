Agroalimentare, puntare sulla sostenibilità dei prodotti siciliani per far crescere le aziende

«Il concetto di ‘sostenibilità dei prodotti agroalimentari e la capacità di saperlo comunicare in modo efficace assumono un ruolo sempre più importante, anche alla luce delle misure indicate dall’Unione europea: è su questo che le imprese siciliane possono e devono puntare per rafforzarsi e conquistare nuove fette di mercato». Lo ha detto Antonio Pivetti, avvocato e presidente di Agriforum, nel corso del convegno che si è tenuto oggi a Taormina nel Palazzo dei Duchi di Santo Stefano sul tema La comunicazione di sostenibilità ed il mercato: prospettive ed opportunità per le aziende di trasformazione del comparto agroalimentare.

Il convegno, promosso da Agriforum con il sostegno di Intesa SanPaolo e di Certiquality, rientra tra le iniziative di Taormina Food Expo, evento sull’agroalimentare siciliano d’eccellenza organizzato dalla Cna Sicilia (confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa).

«La nostra associazione – ha detto Manuela Marullo, avvocato e segretario di Agriforum che ha moderato il dibattito – mette insieme una rete di professionisti capace di supportare a 360 gradi le aziende del comparto agroalimentare, dall’assistenza legale alla comunicazione fino alla più efficace commercializzazione dei prodotti grazie alle opportunità delle politiche comunitarie in materie di sostenibilità».

«In Sicilia abbiamo eccellenze che possono creare uno straordinario volano per l’economia e l’occupazione – ha detto Tindaro Germanelli, segretario regionale di Cna Agroalimentare – tra iniziative di settore, convegni, stand informativi e cooking show, le quattro giornate di Taormina Food Expo rappresentano una vetrina di primo piano per promuovere e valorizzare l’intera filiera anche a livello internazionale».