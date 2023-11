Alle Eolie arriva un nuovo traghetto, collegherà le isole con Napoli

Direttamente dalla Turchia, dove è stato costruito, è stato consegnato alla società Caronte & Tourist Isole minori il nuovo traghetto che presto entrerà in servizio nelle isole Eolie.

Nerea potrà trasportare 800 passeggeri e 114 mezzi e ha una velocità di 16 nodi, grazie a due motori principali Wartsila DualFuel e due motori ausiliari 20 DF. Il suo sistema di propulsione è composto da 2 eliche di tipo azipod ST – fwd.

È costato 40 milioni di euro e il cantiere turco Sefine di Yalova lo ha costruito in 18 mesi. Già superate le prove in mare. La nave è in navigazione verso Messina e poi entrerà in servizio nelle Eolie e rappresenterà anche il ponte con il resto d’Italia collegando Napoli.

Foto notiziarioeolie.it