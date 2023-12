Malfa, in arrivo la pista per gli elicotteri che collegherà l'isola con Roma e la Sicilia

A Malfa, piccolo Comune di Salina con 800 abitanti, si punta ad attuare collegamenti con elicotteri da e per la Sicilia, ma possibilmente anche con Roma. Il progetto lo sta portando avanti la giunta comunale guidata dal sindaco Clara Rametta. La spesa prevista è di un milione e 44 mila euro: il prossimo passo sarà la gara d’appalto.

«Con la realizzazione di questa opera – dice l’assessore alla sanità Giuseppe Zampogna – puntiamo ad avvicinare la nostra isola al resto d’Italia». Soprattutto d’inverno infatti diventa complicato raggiungere l’arcipelago a causa del mare spesso agitato e anche per le carenze portuali.

A Malfa esiste già la pista per l’elisoccorso utilizzata in caso di necessità per i trasferimenti di pazienti anche di Santa Marina e Leni. Da Panarea è in servizio la società Air Panarea che evita l’isolamento trasportando oltre che abitanti, anche villeggianti e turisti sia da Catania, Palermo e Roma, garantendo nelle isole minori le derrate alimentari quando scarseggiano.

A Malfa, il progetto è stato elaborato dalla società di ingegneria incaricata, Project Engineering di Lipari per la spesa di 20 mila euro. Per la fornitura di materiale necessario per la manutenzione e messa in sicurezza della pista è stata affidata alla Helipad Industries di Modica.

Nello stesso Comune si stanno per completare pure i lavori dell’ampliamento del porticciolo a Punta Galera con una spesa di circa 20 milioni. Sarà utilizzato dalle barche dei pescatori, dai diportisti e come scalo alternativo per navi e aliscafi in caso di necessità. Gli altri due porti nell’isola sono a Santa Marina e Rinella (Leni).

Nel recente passato nell’isola-madre di Lipari si era parlato di collegamenti con elicotteri. Un incontro era stato organizzato da Sarah Tomasello, presidente del Comitato Trasporti Eoliani, con la presenza di Roberto Pucillo, amministratore della società Alidaunia che con gli elicotteri collega Foggia con le isole Tremiti. L'imprenditore aveva dato la sua disponibilità a garantire il servizio ed erano stati presentati i progetti per la realizzazione delle piste a Punta Castagna e a Castellaro-Quattropani per un'aviosuperficie di circa mille metri. Poi, il tutto è caduto nel dimenticatoio.

