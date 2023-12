Dal fondale ai torrenti, proseguono i lavori a Stromboli

Dopo gli incendi e i danni per il maltempo a Stromboli proseguono i lavori per la messa in sicurezza. Il sindaco Gullo ha annunciato che è stato realizzato un intervento di livellamento del fondale in corrispondenza del pontile lato nord. Seguiranno i lavori sui 14 torrenti. Una progettazione complessa che prevede, per ciascun corso d’acqua, una tecnica appropriata e specifica a seconda delle condizioni e del percorso, spesso deviato o non più esistente. Le tecniche, esposte nel corso della riunione da Nico Russo, responsabile dell’Ufficio di protezione civile comunale, sono diverse: creazione di vasche di sedimentazione, gabbioni, materassi metallici tipo Reno, briglie selettive e soglie. Per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori, il sindaco Gullo intende avvalersi del supporto della società di Stato Invitalia. «E’ una scelta di trasparenza - ha detto - che dia garanzia e sicurezza ai cittadini di Stromboli che i soldi di questa emergenza saranno interamente spesi sull’isola, diversamente da quanto accaduto in altre occasioni». La spesa prevista è di circa 14 milioni di euro.

Altri lavori in itinere riguardano le discariche abusive di Spiaggia lunga. Saranno arginate con gabbioni di pietra disposti a scalare, in modo da scongiurare il pericolo che la spazzatura possa scendere a valle. Lavori di manutenzione straordinarie di 8 strade: la progettazione, redatta direttamente al Comune, è stata completata, e i lavori saranno affidati ed eseguiti nelle prossime settimane. La spesa prevista è di circa un milione di euro. Sistemazione delle due aree di attesa: campo sportivo e piazza San Vincenzo, dove sarà posizionata una torre faro, necessaria in qualunque emergenza e ancora sistemazione della mulattiera, nel tratto compreso tra l’Osservatorio e l’elisuperficie.

