Industria Felix, il premio nazionale per 196 aziende alla Borsa di Milano: c’è anche la Ses. Tutti i nomi

Sono 196 le imprese più competitive d’Italia, performanti a livello gestionale e affidabili finanziariamente che, in modo oggettivo tramite algoritmo di bilancio e rating finanziario, sono state insignite del Premio Industria Felix-L’Italia che compete. Il riconoscimento sarà consegnato lunedì 11 dicembre a Milano, in piazza Affari, a Palazzo Mezzanotte, sede di Elite e Borsa Italiana, appuntamento finale del percorso che ha toccato tutt’Italia con le tappe regionali nell’ambito dell’iniziativa promossa da Industria Felix Magazine e ideata dal direttore Michele Montemurro, con partnership di rilievo. Agroalimentare, partecipate a maggioranza pubblica, ambiente e comunicazione, cultura, informazione e intrattenimento sono i settori più premiati per quanto concerne i bilanci dell’anno fiscale 2021 (gli ultimi disponibili nel complesso per essere analizzati) rispettivamente con 17, 16 e 15 società sul podio. Così come pure quattro sono le regioni che vantano un numero di aziende premiate superiore rispetto alle altre, specie nella sfera delle piccole e medie imprese: Puglia (28), Campania (27), Lazio (24) e Lombardia (23). Alla ribalta anche sei aziende con fatturati miliardari: quattro per Lombardia e Lazio e due per Campania e Sicilia.

Alla Ses l’alta onorificenza di bilancio

Tra le aziende premiate con sede legale in Sicilia c’è anche Società Editrice Sud, network leader tra Sicilia e Calabria nell’informazione di qualità del mezzogiorno d’Italia, attraverso le sue testate Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, con i giornali, i siti web, le tv Rtp e Tgs, le radio Antenna dello Stretto e Rgs e il mensile Gattopardo. Un impegno tra informazione e formazione, con particolare attenzione allo sviluppo dei territori e ai giovani, nel solco della missione tracciata dalla Fondazione Bonino Pulejo, ente no profit azionista di riferimento della società.

La Ses, dopo una dettagliata inchiesta giornalistica realizzata in collaborazione con Cerved su 700mila bilanci di società di capitali con sede legale in Italia dell’anno 2021, è risultata «competitiva e affidabile in quanto idonea rispetto ad un oggettivo algoritmo di competitività» estratto dal conto economico e convalidato dal Comitato Scientifico coordinato dal professor Cesare Pozzi, docente di Economia industriale dell’Università Luiss Guido Carli e dall’ingegner Vito Grassi, vicepresidente nazionale di Confindustria, e rispetto al livello di solvibilità o sicurezza finanziaria del Cerved Group Score. Sarà quindi il presidente e direttore editoriale di Ses Lino Morgante, presente assieme al vicepresidente Giuseppe Ilacqua, a ritirare a Milano l’Alta Onorificenza di Bilancio nell’ambito del 53° evento del Premio Industria Felix-L’Italia che compete 2023, quarta edizione nazionale. Questa la motivazione: «Tra le top imprese con sede legale in Italia per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved dei settori Comunicazione, Cultura, Informazione ed Intrattenimento».

La Ses aveva già ricevuto l’alta onorificenza di bilancio nell’ambito delle tappe regionali, con il conferimento durante l’evento tenutosi a giugno scorso ad Acaya in Puglia. «Siamo particolarmente lieti dell’assegnazione di questo ulteriore riconoscimento – afferma il presidente e direttore editoriale Lino Morgante – nell’ambito di una prestigiosa iniziativa che rappresenta una significativa fonte d'incoraggiamento, in una contingenza non facile per l’economia italiana e internazionale, in particolare per l’impresa editoriale. L’alta onorificenza di bilancio, conferita con criteri oggettivi e convalidata da un illustre Comitato scientifico, sottolinea l’importanza dello sforzo manageriale nel mantenere i conti in ordine. E ciò, in particolare nel campo dell’industria dell’informazione, è un elemento imprescindibile, in un contesto normativo che consenta parità di trattamento per tutti i soggetti coinvolti, in particolare rispetto alle dinamiche del mondo digitale».

L’evento di lunedì 11 alla Borsa di Milano

L'evento è organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro, che lunedì 11 uscirà in supplemento gratuito con Il Sole 24 Ore nelle principali città italiane con un’inchiesta sui tassi di deterioramento sui dati Abi-Cerved. La quarta edizione nazionale, invece, è realizzata in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.c. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Simest, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Elite, Plus Innovation e Consulting Group.

Durante l’evento, presentato dai giornalisti Angelo Mellone e Maria Soave (caposervizio del Tg1) interverranno gli imprenditori e il management delle 196 premiate che racconteranno un breve storytelling aziendale di successo e tanti altri ospiti: il vicepresidente nazionale di Confindustria Vito Grassi, il docente di Economia industriale dell’Università Luiss Cesare Pozzi, il componente del Gruppo Credito e finanza di Confindustria Filippo Liverini, per Cerved l’executive vice president Fabio Biasini e l’ad di Cerved rating agency Fabrizio Negri, per l’Investment Banking di Banca Mediolanum i responsabili Origination & Sales network relations Marco Gabbiani ed Equity Capital Market Giovanni Reale, i partner di Grant Thornton Consultants Gianluca De Margheriti e di Ria Grant Thornton Fabrizio Perego, per ELITE (Gruppo Euronext) il responsabile Italia Mauro Iacobuzio, gli Head of product Development&Management Giordano Sassaroli e of Partners Carolina Avanzini e il Sales&Relationship manager Andrea Magenes, il co-founder di M&L Consulting Group Valerio Locatelli, il fondatore e amministratore di Plus Innovation Giovanni Riefoli, i componenti del Comitato scientifico di Industria Felix Michele Chieffi e Francesco Lenoci e il segretario dell’Associazione culturale Industria Felix Pasquale La Pesa.

L’elenco delle 196 aziende premiate divise per regione

ABRUZZO (7). Chieti (2): F.Lli De Cecco Di Filippo - Fara San Martino - S.P.A., Tenuta Di Sipio Eventi S.R.L.. L’Aquila (1): Centro Di Implantologia Dentale Dott. Marco Parravano S.R.L. - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI. Pescara (3): A.E.V. S.R.L., Nrg Med S.R.L., RO.MA. S.R.L.,. Teramo (1): T.M.L. S.R.L..

BASILICATA (4). Matera (3): Naturagri Società Agricola S.R.L., Mv Extrusion S.P.A., Oliver Club Metaponto S.R.L.. Potenza (1): Il Giardino Di Alice Società Cooperativa Sociale.

CALABRIA (5). Catanzaro (2): Main Solution S.R.L., Raffaele S.P.A.. Cosenza (2): Cps S.R.L., Pirossigeno S.R.L.. Reggio Calabria (1): Biemme Finestre S.R.L..

CAMPANIA (27). Avellino (3): Acca Software S.P.A., Bruno S.R.L., HCM S.P.A.. Benevento (2): Eubios S.R.L., Saes S.R.L.. Caserta (5): Athena S.P.A., Casa Di Cura San Michele S.R.L., MD S.P.A., Progest S.P.A., Proma S.P.A.. Napoli (10): Aloha Eventi S.R.L., Asterope S.R.L., Bellevue S.P.A., Centro Aktis Diagnostica E Terapia S.P.A., Community Cooking Leader S.R.L., Dielle S.R.L., Dilc S.R.L., Industry A.M.S. S.R.L., Ludoil Energia S.R.L., P.T.C. Porto Turistico Di Capri S.P.A.. Salerno (7): Avino S.R.L., Cantine Marisa Cuomo Gran Furor Divina Costiera S.R.L., Covo Dei Saraceni Dei F.Lli Savino S.R.L., Ecoambiente Salerno S.P.A., San Giorgio S.P.A., Shopnow S.R.L., Trans Isole S.R.L..

EMILIA ROMAGNA (10). Bologna (2): Argeco S.P.A., GA.MA S.R.L.. Forlì Cesena (1): I.V.A.S. Industria Vernici S.P.A.. Parma (3): Lacertosus S.R.L., Parmacotto S.P.A., Theras Lifetech S.R.L.. Reggio Emilia (1): Zapi S.P.A.. Rimini (1): Santa Monica S.P.A.. Modena (1): Salumificio Mec Palmieri S.P.A..Piacenza (1): Steriltom S.R.L..

FRIULI VENEZIA GIULIA (5). Pordenone (2): Ambiente Servizi S.P.A., Gestione Servizi Mobilità S.P.A.. Treviso (1): Hausbrandt Trieste 1892 S.P.A.. Trieste (2): Edizioni El S.R.L., Trieste Marine Terminal S.P.A..

LAZIO (24). Frosinone (2): Alpine S.R.L., Intermodaltrasporti S.R.L..Latina (2): Ambroselli Maria Assunta S.R.L., Centro Servizi Ambientali S.R.L.. Rieti (1): Microdos S.R.L.. Roma (18): Acea Energia S.P.A., Arte Video S.R.L., Auxilium Società Cooperativa Sociale, CBI S.C.P.A., Clinica Valle Giulia Casa Di Cura S.P.A., EG Italia S.P.A., Geko S.P.A., Generale Costruzioni Ferroviarie S.P.A., HT Film S.R.L., Leo 3000 S.P.A., Logistica Ambientale S.R.L., Nordex Italia S.R.L., O.M.S. Officine Meccaniche Segni S.R.L., Pepito Produzioni S.R.L., Porcarelli Gino & CO. S.R.L., SE.GI. S.P.A., Ultragas C.M. S.P.A., Villa Margherita S.P.A. Casa Di Cura Privata. Viterbo (1): Ceramica Cielo S.P.A..

LIGURIA (3). Genova (2): C Consulting S.P.A., Liguria Digitale S.P.A., Imperia (1): Aurelia Car S.R.L..

LOMBARDIA (23). Bergamo (3): GAP S.P.A., Sandrini Metalli S.P.A., SIR - Sistemi Italiani Ristorazione - S.R.L.. Brescia (2): Systema Ambiente S.P.A., Aeffe S.R.L.. Cremona (1): Enercom S.R.L., Milano (13): Autotorino S.P.A., Centro Cardiologico Monzino S.P.A., Coripet, Doubleyou S.R.L., Fracht Italia S.R.L., Gritti Capital S.R.L., Pellegrini S.P.A.,Policlinico San Donato S.P.A., Siemens Healthcare S.R.L., Teva Italia S.R.L., UBV Group S.P.A., Union Gas Metano S.P.A. Worldmatch S.R.L.. Monza e Brianza (2): Icrom S.R.L., Special Flanges S.P.A.. Pavia (2): Capellidasogno S.R.L, Farmabios S.P.A..

MARCHE (4). Ancona (2): Azienda Servizi Ambientali S.R.L., Fileni Alimentare S.P.A.. Macerata (1): Trans World Shipping S.P.A.. Pesaro Urbino (1): Ebworld S.R.L..

MOLISE (4). Campobasso (4): C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale, Di Ciero S.R.L., La Molisana S.P.A., S.E.A. - Servizi e Ambiente S.P.A..

PIEMONTE (8). Alessandria (1): Metlac S.P.A.. Cuneo (4): A.C.D.A. S.P.A., Casa Di Cura Privata Città Di Bra S.P.A., Isomed S.R.L., Rolando S.R.L. (Rolando Cantine S.A.S.). Novara (1): Procos S.P.A.. Torino (1): Microtecnica S.R.L.. Vercelli (1): Compagnia Generale Trattori S.P.A..

PUGLIA (28). Bari (12): Acquedotto Pugliese S.P.A., Bari Multiservizi S.P.A., Brain Pull Società Cooperativa, Food Service S.R.L., Grotte Di Castellana S.R.L., Hotel Grotta Palazzese S.R.L., MV Line S.P.A., Oropan S.P.A., Panbiscò S.R.L., Roflex S.R.L., Soft Line S.P.A., VAL.SEA. S.R.L.. BAT (1): Apulia Food S.R.L.. Foggia (3): AD International Assistance S.R.L., Lotras S.R.L., Sottolestelle S.R.L. Società Benefit. Lecce (9): Brand Label S.R.L., Deghi S.P.A., Galileopro S.P.A., Lasim S.P.A., Leo Shoes S.R.L., Lido San Giovanni Francesco Ravenna S.R.L., Pellegrino Vending S.R.L., Vincenzo Maglio S.R.L., Willo S.R.L.. Taranto (3): Europan-Sud S.R.L., Progeva S.R.L., Zanzar S.P.A., .

SARDEGNA (5). Cagliari (2): AL.ME. S.R.L., Silvio Carta S.R.L.. Nuoro (1): Mastio Giuseppe S.R.L.. Sassari (2): Azienda Trasporti Pubblici S.P.A., Chilivani Ambiente S.P.A..

SICILIA (10). Caltanissetta (1): Roma Costruzioni S.R.L.. Catania (3): Metal Ferrosi S.R.L., Sider Sipe S.P.A., Zoetis Manufacturing Italia S.R.L.. Enna (1): Fratelli Arena S.R.L.. Messina (1): S.E.S. Società Editrice Sud S.P.A.. Palermo (3): Flott S.P.A., Grimaldi Deep Sea S.P.A., Grimaldi Euromed S.P.A.. Siracusa (1): Irem S.P.A..

TOSCANA (7). Firenze (4): Alpha General Contractor S.R.L., Centro Procreazione Assistita Demetra S.R.L., Publiacqua S.P.A., Terranova S.R.L.. Livorno (1): Scapigliato S.R.L.. Lucca (1): Principe Hotel Management S.R.L.. Siena (1): Arbia Servizi S.R.L..

TRENTINO ALTO ADIGE (4). Bolzano (2): Enetec S.P.A., Infranet S.P.A.. Trento (2): Azienda Multiservizi Ambiente S.P.A., Uniflex S.R.L..

UMBRIA (10). Perugia (8): C.M.C. S.P.A., Gra Ambiente S.R.L., Logicompany 3 S.R.L., Manini Prefabbricati S.P.A., New Flavours S.R.L., Umbria Verde Mattioli S.R.L., Urbani Tartufi S.R.L., V.I.M. G. Ottaviani S.P.A.. Terni (2): Faurecia Emissions Control Technologies Italy S.R.L., Umbria Energy S.P.A..

VALLE D’AOSTA (3). Aosta (3): Iseco S.P.A., Marazzato Soluzioni Ambientali S.R.L. A Socio Unico, Technos Medica S.R.L..

VENETO (5). Padova (1): Moretto S.P.A., Venezia (2): Marina di Venezia S.P.A., Santa Margherita S.P.A.. Vicenza (2): City Green Light S.R.L., Viacqua S.P.A..