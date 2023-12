Ministero delle infrastrutture e trasporti, concorso per ormeggiatori nelle isole Eolie: il bando

Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ufficio circondariale marittimo guardia costiera Lipari ha indetto un concorso per soggetti da inserire nel "gruppo ormeggiatori e battellieri delle Isole Eolie". La domanda di partecipazione scade il prossimo 24 dicembre. I candidati ammessi dovranno poi presentarsi per sostenere la prova pratica presso la sede dell’ufficio circondariale marittimo di Lipari. Quattro i posti a disposizione.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di: età non inferiore ai diciotto anni e non superiore a quarantacinque; cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea, purché il candidato abbia adeguata conoscenza della lingua italiana dimostrata con la certificazione livello B1 Common European Framework of Reference for Language rilasciata da ente accreditato per il rilascio delle predette certificazioni non più di tre anni prima la data di scadenza del termine di presentazione delle domande; sana e robusta costituzione fisica; non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per altro delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; aver effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta su navi mercantili e/o militari, e/o navi da diporto. La navigazione su navi militari compiuta nelle categorie di nocchiere, specialista delle telecomunicazioni e scoperta, cannoniere, tecnico di armi, palombaro, incursore, specialista del servizio amministrativo e logistico, nocchiere di porto delle specialità di coperta, marinaio di tutte le abilitazioni e gli abilitati sommozzatori di qualsiasi categoria è equiparata alla navigazione di coperta su navi mercantili. È considerata valida per il presente concorso la navigazione compiuta su navi maggiori e minori, comprese quelle adibite ai servizi dei porti e quella compiuta su navi adibite al traffico locale e dalla pesca costiera, a prescindere dalla stazza delle navi stesse ed alla qualifica rivestita, a condizione che le dotazioni tecniche di bordo risultino sistemate in modo tale da consentire indifferentemente lo svolgimento delle mansioni di macchina e di coperta. Inoltre, occorre titolo professionale di Capo barca per il traffico locale o superiore, purché abiliti al comando dei mezzi nautici necessari allo svolgimento del servizio; iscrizione nella prima categoria della gente di mare; patente di guida di categoria B.

Le prove

Due le prove, quella pratica e quella teorica. La prima deve avere ad oggetto almeno tre delle seguenti operazioni, una delle quali deve essere rapportata alle particolari caratteristiche operative del servizio di ormeggio nel porto di Lipari. Le operazioni e i relativi criteri di valutazione sono stabiliti dalla Commissione immediatamente prima dello svolgimento della prova pratica: condotta e manovra di un mezzo nautico del Gruppo Ormeggiatori locale con presa a bordo e abbozzatura di cavi di ormeggio, da nave ferma e/o abbrivata; esecuzione di operazioni di ormeggio e o di disormeggio in banchina, ovvero su corpi galleggianti (gavitelli, boe portuali, boe oceaniche, isole, piattaforme), ovvero su pontili, pali o briccole; esecuzione pratica e/o dimostrazione teorica di movimentazione di nave lungo – banchina senza rimorchiatori e senza macchina nelle più diverse condizioni meteomarine; dimostrazione di lancio del sacchetto di ormeggio sia in altezza sia orizzontalmente; conoscenza dell’uso dei ganci e anelli da ormeggio; conoscenza dei criteri di massima per il disincaglio di ancore imbrogliate; conoscenza esecuzione delle manovre necessarie per l’immissione delle navi in bacino di carenaggio nei casi in cui la motobarca degli ormeggiatori precede la nave lungo tutta la vasca; dimostrazione di conoscenza e di rapida esecuzione dei principali nodi marinareschi e delle altre pratiche marinaresche con dimostrazione della conoscenza del loro impiego; manovre di avvicinamento con motobarca per recupero uomo a mare. La prova teorica ha l’obiettivo di comprovare un’adeguata conoscenza da parte dei candidati dei seguenti argomenti: conoscenza della legge n. 84/94, del Codice della Navigazione e del Regolamento per l’esecuzione di detto Codice (parte marittima), limitatamente alla disciplina dell’ormeggio e degli ormeggiatori; conoscenza del Regolamento per il servizio di ormeggio delle Isole Eolie; conoscenza delle norme fondamentali per la prevenzione degli abbordi in mare; conoscenza dei principali segnali di intelligenza, acustici e visivi, fra le navi; e. conoscenza delle principali segnalazioni diurne e notturne in uso presso i semafori portuali per ciò che attiene alle condizioni metereologiche; conoscenza della toponomastica portuale locale e dei fondali; conoscenza delle Ordinanze e norme riguardanti la navigazione e la destinazione degli accosti nell’ambito del Circondario Marittimo di Lipari; conoscenza delle principali norme di security applicate al servizio ormeggio.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione va presentata entro il 24 dicembre 2023 presso l’ufficio circondariale marittimo di Lipari, secondo le seguenti modalità: tramite raccomandata con avviso di ricevimento; direttamente all’ufficio circondariale marittimo di Lipari entro e non oltre le ore 14.00 dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande; mediante invio dell’istanza attraverso la propria casella di Pec al seguente indirizzo: [email protected].