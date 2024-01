Lipari, apre uno sportello telematico dell'Agenzia delle entrate

A Lipari, dopo anni di chiusura apre lo sportello telematico dell’Agenzia delle entrate nei locali del Comune ubicati presso la sede comunale di piazza Mazzini.

«A seguito delle pregresse interlocuzioni con l’Agenzia delle Entrate - dice il sindaco Riccardo Gullo - stamane( mercoledì 31 gennaio) sarà aperto al pubblico uno sportello telematico per l’erogazione dei servizi a distanza da parte della stessa Agenzia. I cittadini eoliani così finalmente potranno fruire di tutti i servizi per il superamento dei disagi causati dalla soppressione della locale sede che ha costretto l’utenza a recarsi nella sede di Barcellona Pozzo di Gotto». Difatti anche per una semplice informazione all'Agenzia delle entrate, bisognava prendere l'appuntamento prenotarsi e prendere l'aliscafo e con il taxi arrivare alla sede di Barcellonese.

Foto notiziarioeolie.it