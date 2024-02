Comune di Rometta, concorso per collaboratori tecnici manutentivi: il bando

Il Comune di Rometta, in provincia di Messina, ha indetto un concorso per operatori esperti. Si tratta di una selezione pubblica per l’assunzione di 2 collaboratori tecnici manutentivi con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La domanda di partecipazione può essere presentata entro l'8 marzo.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; età non inferiore agli anni 18; godimento dei diritti civili e politici; idoneità psico-fìsica all’impiego; non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che ostino all’assunzione ai pubblici impieghi; non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti, secondo le disposizioni contrattuali vigenti per ciascun comparto negoziale; non avere ricevuto dichiarazione di decadenza per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; essere in regola nei riguardi dell’obbligo di leva militare; assenza di cause ostative all’accesso eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del rapporto di lavoro.