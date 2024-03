Panarea, da otto anni senza distributore di benzina: albergatrice chiede aiuto ad Ignazio La Russa

«L'isola ha bisogno di un distributore di benzina» hanno titolato le associazioni Noi di Panarea, Insieme per Panarea e degli albergatori. «Con la presente - hanno esordito - abitanti e proprietari di immobili intendono esprimere il proprio volere affinché venga al più presto nuovamente realizzato un impianto per la distribuzione della benzina in zona portuale di San Pietro».

Gli abitanti più volte hanno sollecitato le autorità preposte, Regione in testa che ha la competenza sul territorio. La ditta di Salvatore Saltalamacchia di Lipari che lo gestiva è in attesa delle nuove autorizzazioni. Nel contempo, gli isolani e villeggianti hanno presentato una petizione con circa 500 firme.

L'isola è in subbuglio. Da 8 anni è senza distributore di benzina e l'albergatrice Lidia Cincotta chiede aiuto al Presidente del Senato Ignazio La Russa che assume subito l'impegno «parlo con ministro» E annuncia «la prossima estate, impegni permettendo, tornerò in vacanza a Panarea, ma non può essere che un'isola capitale del turismo internazionale sia senza pompa di benzina».

Da otto anni non c'è più. «Dall’anno 2016 - puntualizzano - che non può contare su un distributore di benzina, il che comporta l’impedimento del potersi rifornire di carburante per mezzi terrestri e natanti in un ambito di legalità. Panarea, isola che vive di solo turismo estivo e soprattutto marino, non ha un distributore di benzina e la popolazione è obbligata a rifornirsi di benzina su altre isole, a prezzi proibitivi se si considerano i recenti aumenti e il viaggio necessario per raggiungere i distributori di Lipari o di Salina. Esiste già un’area demaniale designata per la distribuzione della benzina nell’area portuale dell’isola».

L’appello. «Chiediamo - aggiunge Federica Rosso presidente di "Insieme per Panarea" - che gli enti preposti si adoperino affinché il problema venga risolto. Occorre tutelare i barcaioli dell’isola, le piccole imbarcazioni che ogni estate stazionano nei regolari campi boe e i motoveicoli che regolarmente circolano per le strade. L’erogazione di benzina è un pubblico servizio necessario per l’economia dell’isola e per la vita della stessa».