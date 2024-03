Amam Messina, riaperti i termini per partecipare a 5 avvisi per diplomati e laureati: come partecipare

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea; non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; non aver riportato condanne penali anche ai sensi dell’art. 444 c.p.p., non avere procedimenti penali in corso o se esistenti o con esiti di condanna definitivi dichiararne gli estremi; non essere stati interdetti dai pubblici uffici, o non essere stati destituiti o dispensati oppure licenziati dall’impiego presso una pubblica Azienda, o essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o essere stati radiati da albi professionali o destinatari di provvedimenti di analoga natura, nonché non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; non essere in stato di quiescenza da rapporto di lavoro pubblico o privato;

dichiarazione circa l’eventuale esistenza di vincoli di parentela o affinità con amministratori e/o dirigenti della Società che sarà trasmessa all’ODV per la verifica di compatibilità con le procedure ed i protocolli aziendali; non essere coinvolti in alcun procedimento amministrativo o giudiziario derivante da incarichi professionali conferiti da pubbliche amministrazioni che abbia comportato vantaggi per Amam Spa negli ultimi 12 mesi in osservanza del D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.; idoneità alla mansione senza alcuna limitazione sanitaria.