Lipari, al via i lavori per l'ampliamento della banchina di Sottomonastero

Al via i lavori a Lipari per l’ampliamento della banchina del porto di Sottomonastero. Verrà realizzata un’area destinata all’ormeggio per la marineria e alla vendita del pescato con una zona di alaggio e varo. Il progetto era stato voluto dalla giunta municipale precedente guidata dal sindaco Marco Giorgiòanni e l’iter di avviamento è stato portato avanti dall’amministrazione comunale di Riccardo Gullo.

La consegna dei lavori è prevista per fine settembre 2024. In pratica 180 giorni. Ora si spera di recuperare i 3 milioni di euro per allungare l’approdo degli aliscafi di circa 200 metri che oltre a far attraccare piu’ mezzi, potrebbe anche essere utile per la protezione di buona parte dell’abitato di Marina Liunga che nei giorni scorsi dalla violenta sciroccata si è ritrovato con il mare in strada, nei negozi e nelle case. Sarà possibile grazie al piano regolatore portuale che è stata approvato dalla giunta Gullo e alla Regione.

Foto notiziarioeolie.it