Ospedale Papardo di Messina, concorso per dirigente medico: 5 posti a disposizione, il bando

L'azienda ospedaliera Papardo ha pubblicato il bando per dirigente medico in varie discipline. Si tratta di un concorso pubblico, per titoli ed esami. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 21 aprile.

IL BANDO

I posti

I 5 posti di dirigente medico sono: malattie dell'apparato respiratorio; ortopedia e traumatologia; ematologia; cardiochirurgia; neurochirurgia, con particolare competenza in chirurgia robotica e esoscopica vertebrale.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico. Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento e dalla normativa vigente. Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre1985). Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, viene effettuata a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio.