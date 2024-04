Lo stato dei lavori ferroviari in Sicilia: sulla linea Taormina-Giampilieri partiti gli scavi con la grande Tbm Igea

Nella giornata di oggi, 8 aprile, è stato accennato nel corso della conferenza stampa della Regione Siciliana sullo stato di avanzamento dei grandi lavori ferroviari nell’Isola, tenuta dal presidente Schifani assieme ai vertici di Webuild, Rfi e Consorzio Eurolink, sono partite anche le attività di scavo con la Tbm Igea nel cantiere di Sciglio, sulla Tratta Taormina-Giampilieri della linea ferroviaria ad alta capacità Messina-Catania. Con una testa fresante di 9,16 metri di diametro, la grande talpa è arrivata in Italia per scavare la futura Galleria Sciglio.

Webuild consente uno sguardo in diretta sul cantiere con una webcam, nell'ambito dell'iniziativa Cantieri Trasparenti. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova linea ferroviaria lunga complessivamente circa 28,3 km, comprese le opere civili, l’armamento, l’elettrificazione, il segnalamento e le telecomunicazioni, e la costruzione di 2 gallerie naturali a singola canna, 6 a doppia canna e 7 viadotti. Il progetto è parte di una nuova linea ferroviaria ad alta capacità Messina-Catania, che si allaccia a quella esistente prima dell’attuale stazione di Fiumefreddo per ricollegarsi poi all’esistente stazione di Giampilieri. Il percorso della nuova linea si sviluppa prevalentemente in galleria e, rispetto alla linea esistente, a maggior distanza dalla costa. L’opera rientra nell’iniziativa per lo sviluppo della mobilità sostenibile promossa dall’Unione Europea per realizzare il sistema dei Corridoi europei Ten-T, che collegherà e migliorerà i collegamenti nel continente.