Saranno ripristinate due corse dell'Ast a Santa Teresa di Riva, Roccafiorita e Antillo

Saranno ripristinate due corse pomeridiane a Santa Teresa di Riva, Roccafiorita e Antillo. E’ quanto disposto dalla direzione generale dell’Azienda Siciliana Trasporti. In merito alle preoccupazioni espresse recentemente da alcuni sindaci per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico locale nel comprensorio ionico, l’Ast sottolinea che è al lavoro per risolvere il problema.

Due delle nostre corse (Santa Teresa di Riva - Roccafiorita delle 17,45), e (Santa Teresa di Riva - Antillo delle 18,30) erano state cancellate in seguito alla mancanza di personale dovuto anche al pensionamento di alcuni autisti.

Per superare le difficoltà attuali nel comprensorio ionico, a stretto giro saranno assegnati alcuni autisti che precedentemente svolgevano il servizio urbano ad Acireale, servizio che dal 2 aprile scorso è stato abolito.

Riguardo la corsa che interessa Santa Teresa di Riva, Savoca, Casalvecchio Siculo e Antillo, da oggi sarà ripristinato il percorso originario attraverso il centro del paese di Casalvecchio Siculo

Per quanto riguarda i disservizi verificatisi tra il 7 febbraio e il 20 marzo 2024, sono stati causati da problemi tecnici e guasti che hanno interessato otto dei nostri mezzi. La situazione è in fase di risoluzione.