«Cittadinanza digitale essenziale»: il Garante indica la rotta da Messina

Partito ufficialmente con la conferenza stampa nella Sala Mazzoniana della Stazione di Messina Centrale, il bus giallo della consapevolezza è in viaggio a gran velocità nel Privacy Tour promosso dal Garante per la protezione dei dati personali. La seconda giornata della tappa in riva allo Stretto, ieri al Teatro Vittorio Emanuele, con l’incontro “Privacy: informazione è protezione”, condotto dal direttore artistico delle tv e radio del Gruppo Ses Salvo La Rosa. In un videomessaggio, il governatore siciliano Renato Schifani ha focalizzato l’importanza della prevenzione di bullismo e cyberbullismo e ricordato che «la Regione ha lanciato un progetto con l’Ufficio scolastico che coinvolge 800 Istituti», anche se è altresì prezioso «il confronto con le famiglie». È poi toccato a Lino Morgante, presidente della Società Editrice Sud e della Fondazione Bonino Pulejo introdurre i lavori: «Le tecnologie vanno alla velocità della luce – ha detto – con opportunità e rischi spesso incompresi. Noi operatori della comunicazione abbiamo responsabilità e regole da seguire, siamo interessati direttamente ai temi legati alla privacy, come i ragazzi, che sono nativi digitali. La Ses è un Gruppo atipico, forma e informa al tempo stesso, non a caso, collaboriamo con l’Università e da 30 anni realizziamo un inserto dedicato alle scuole».

Per Pasquale Stanzione, presidente del Collegio del Garante, occorre acquisire «la cittadinanza digitale», accompagnata «dalla tutela dei dati personali. È una gioia essere qui, alla presenza dei giovani, gran parte della nostra attività è rivolta proprio a loro, affinché sviluppino la loro vita in accordo con le neotecnologie. Siamo felici di aver fatto partire il Tour da questa magnifica città». A proposito di Ia, ha raccontato un aneddoto «inquietante»: gli scienziati che hanno creato un robot estremamente intelligente, «gli hanno chiesto, “Dio esiste?”. Il robot ha distrutto il tasto di spegnimento e risposto: “Adesso sì”. Pertanto, bisogna fare attenzione al rapporto con le macchine». Stanzione ha rivolto un «invito alla riflessione che individua nella cittadinanza digitale da un lato e nella protezione dei dati dall’altro il fuoco dell’ellisse oggi, in cui è centrale il rapporto tra pubblico e privato, autorità e libertà». E Internet, secondo il Garante, «non è mero strumento di comunicazione, ma un’agorà, il più grande spazio pubblico creato dall’umanità in cui si scrive l’orizzonte dello spazio privato e pubblico. Un nuovo mondo con possibilità e rischi straordinari. Il web non è una protesi, ma un ambiente in cui apocalittici o integrati sono immersi, è necessario agirlo con consapevolezza, non subirlo. Siamo in presenza di una relazionalità mutata, in cui la persona dev’essere centrale, coi suoi diritti fondamentali».