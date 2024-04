Comune di Messina, concorso per 100 agenti di polizia locale: il bando

Il Comune di Palermo ha pubblicato un concorso per 100 agenti di polizia locale. Si tratta di una selezione pubblica finalizzata alla copertura di posti a tempo indeterminato e pieno, nell'area degli istruttori. Per accedere al concorso è richiesto il possesso del diploma di maturità. La domanda deve essere inviata entro il 18 maggio.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando; età non inferiore ad anni diciotto compiuti; non essere stati licenziati dal Comune di Messina, salvo il caso in cui il licenziamento sia intervenuto a seguito di procedura di collocamento in disponibilità o di mobilità collettiva, secondo la normativa nel tempo vigente; essere in regolare assolvimento degli obblighi di leva per i cittadini italiani che vi sono soggetti; non avere limitazioni fisiche allo svolgimento delle attività e delle mansioni; idoneità psico-fisica; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego, destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione; non trovarsi nella condizione di disabilità ai sensi della legge 12.03.1999, n. 68.