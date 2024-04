Il raddoppio ferroviario Messina-Catania, partono i lavori nella galleria Sciglio: talpa in azione

Proseguono i lavori di potenziamento e ammodernamento ferroviario sulla direttrice Palermo-Catania-Messina. Via gli interventi per la futura galleria Sciglio, il tunnel di nove chilometri è il più lungo previsto nel lotto Giampilieri-Taormina.

L'opera è assegnata al consorzio guidato da Webuild (partecipazione di Pizzarotti al 30%). In tutto saranno 5 le Tbm impiegate sui 2 lotti della linea. Webuild realizzerà in totale 11 gallerie e 9 viadotti lungo i 43 km previsti dal tracciato, scavando complessivamente per 65 km.

Nelle scorse giornate Rfi e Italferr, società del Polo Infrastrutture del GruppoFS, hanno svolto un sopralluogo congiunto sui cantieri siciliani per verificare lo stato di avanzamento delle opere.

Dall'attivazione della talpa Igea per lo scavo della galleria Sciglio sulla tratta Giampilieri-Fiumefreddo alla costruzione del viadotto sul fiume Simeto della Bicocca-Catenanuova. Un impegno costante per lo sviluppo di un'infrastruttura sostenibile e più performante.

Gli interventi, nel complesso, garantiscono il rispetto dei requisiti d’interoperabilità e la velocizzazione dell'itinerario Messina - Catania - Palermo.