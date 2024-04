Policlinico di Messina, concorso per dirigente amministrativo: il bando

Concorso al Policlinico di Messina per un posto di dirigente amministrativo, o per eventuali posti che si renderanno vacanti, a tempo pieno e determinato. Si tratta di una selezione, per titoli e prove d'esame. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 19 maggio.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea; idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio; godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo. Inoltre, occorre diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale in Giurisprudenza o in Scienze Politiche o in Economia e Commercio o altra laurea equipollente, anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo-bis (corrispondenti alle attuali ctg. D e Ds Senior), ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Viene considerato requisito alternativo il possesso di una anzianità di servizio di almeno cinque anni maturata nel profilo professionale a concorso c/o enti del servizio sanitario nazionale.