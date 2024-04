Messina, concorso per 100 agenti di polizia locale, al via le iscrizioni al corso di preparazione

A seguito della notizia che il Comune di Messina ha indetto concorso pubblico per l'assunzione di ben 100 agenti di polizia locale, (tutte le info per il concorso sono reperibili sul sito internet ufficiale del Comune di Messina - scadenza concorso 18 maggio ore 12), l'associazione culturale Scuola di Formazione Professionale della Spezia leader dal 2007 nella preparazione specifica dei concorsi per agenti di polizia locale tanto da essere giunta alla 98° edizione, si è immediatamente attivata per venire incontro alle esigenze di tanti giovani che si stanno cimentando nella preparazione sia per questo e sia per altri concorsi per lo stesso profilo attivi su tutto il territorio nazionale.

L'iniziativa di formazione e preparazione, si terrà in presenza presso la Sala riunioni del Guest House Residence in via Spadafora, a Messina da martedì 28 a giovedì 30 maggio nella formula full-immersion 20 ore, proprio per dare la possibilità di partecipare sia a chi proviene da fuori Regione e sia a chi ordinariamente ha un'altra occupazione ma vorrebbe cimentarsi nella preparazione giuridica prevista per le prove concorsuali e magari migliorare la propria posizione.