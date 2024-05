Isole Eolie, comincia l'escalation del turismo: aliscafi e navi viaggiano a pieno carico

Alle Eolie aliscafi e navi viaggiano a pieno carico. Il turismo per la stagione 2004 promette bene. Le prime avvisaglie vi sono state per Pasqua, in crescita per il 25 aprile e per il ponte del 1° Maggio aumenta l’esercito dei vacanzieri. Sono soprattutto stranieri. Le carovane di tedeschi, svizzeri, francesi, austriaci e inglesi arrivano a gruppi di 30-40 persone. Ma anche gli italiani garantiscono una buona presenza.

E iniziano a movimentare gli alberghi, i B&B e le case vacanze. E ovviamente le vie delle isole si "rianimano" con la riapertura di bar, ristoranti e boutique. Anche i vaporetti privati sono ritornati in mare dopo il lungo letargo invernale e ripartono carichi di vacanzieri con le escursioni nelle isole. Soprattutto a Stromboli anche nelle ore notturne per la ripresa dell’attività del cratere più esplosivo delle Eolie.

Già reso noto anche l’elenco delle navi da crociera che hanno iniziato a fare tappa a Lipari e il tour proseguirà fino a novembre. Già per due volte si è ormeggiata davanti al castello lArtemis con una cinquantina di turisti stranieri. Il viaggio di un’altra nave è saltato la scorsa settimana a causa delle condizioni meteomarine proibitive.

Già due i megayacht, RoMa, di 59 metri, di un ex magnate austriaco, ormeggiato alle pomici, e Marala" di 62 metri, transitato al largo di Marina Lunga, che ha anche ospitato re Juan Carlos, Salvatore Dalì e Frank Sinatra e lo scorso giugno alle Eolie il re Guglielmo Alessandro e la regina Maxima dei Paesi Bassi che lo noleggiò a 230 mila euro a settimana.