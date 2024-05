Lavori sulla Messina-Catania, disagi per un mese tra Taormina e Giardini Naxos

Ancora lavori sull'A18 Messina-Catania. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane comunica che è prevista la parzializzazione della carreggiata mediante chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso fino a cessate esigenze (in entrambe le direzioni di marcia), sia in orario diurno che notturno, nel tratto autostradale compreso tra il chilometro 36 e il chilometro 40.

Dall'1 di oggi, 3 maggio, e sino alle 24 dell'1 giugno 2024, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare della carreggiata di monte (direzione Catania) e, contestualmente, l'istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata di valle (direzione Messina).

Si ricorda che da oggi, venerdì 3 maggio, sino a sabato 4 maggio, nella fascia oraria compresa dalle 7 alle 19, è chiusa al traffico veicolare in transito sulla rampa D di ingresso lo svincolo Messina-Giostra dell’A200, in direzione Palermo e in direzione Tremestieri.