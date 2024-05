Policlinico di Messina, concorso per assistenti amministrativi: il bando

Il Policlinico di Messina ha pubblicato un bando di concorso per assistenti amministrativi. La selezione è rivolta a diplomati e prevede la copertura di 10 posti di lavoro mediante assunzioni a tempo indeterminato. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il prossimo 14 giugno.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando; idoneità psico-fisica; godimento dei diritti civili e politici; non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale. Per partecipare alla selezione è inoltre richiesto il diploma di scuola superiore di secondo grado. È prevista la riserva di tre posti a favore dei volontari delle forze armate.