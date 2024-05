Lipari, tornano i tonni al porto di Pignataro: pesca record, un esemplare pesa 236 chilogrammi

I tonni dei pescatori eoliani arrivano numerosi nel porto di Pignataro, dove, dopo l’ok della giunta Gullo, sono stati autorizzati allo sbarco e alla pesa dei prodotti ittici. E c’è stata anche la pesca record di un tonno di 236 kg. È l’effetto del protocollo di cooperazione inter-istituzionale istituito tra il Comune e il Cogepa (Consorzio di indirizzo, coordinamento e gestione tra imprese della pesca costiera, locale, artigianale e ravvicinata delle Eolie) per il supporto alle attività e servizi nei punti di sbarco dei prodotti ittici nell'ambito del circondario marittimo.

«I moli di Pignataro e Marina Corta – spiega il sindaco Riccardo Gullo - messi in sicurezza, e dotati di tutti i necessari nulla osta da parte delle autorità sanitarie, sono finalmente operativi, consentendo ai pescatori di portare il pesce direttamente in loco, anziché recarsi prima a Milazzo per la necessaria pesatura. La pesca di questi giorni, con lo sbarco dei tonni a Pignataro, dimostra come ciò contribuisca in modo decisivo al rafforzamento delle capacità di approvvigionamento di pesce a "chilometro zero” per gli esercenti e gli operatori commerciali locali, determinando così la creazione di un circuito di alta qualità nell'ambito della filiera ittica liparese».