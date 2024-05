Policlinico di Messina, concorso per dirigente medico in chirurgia generale: otto i posti, il bando

Il Policlinico di Messina ha pubblicato un bando di concorso per titoli e prove d’esame, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 8 posti di dirigente medico per la disciplina di chirurgia generale. La domanda deve essere presentata entro il 23 giugno.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali necessari all’ammissione ai concorsi pubblici: cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari in possesso di un regolare titolo di soggiorno oppure cittadini di Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; per i cittadini di altri Paesi, è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana; età non inferiore a 18 anni e non aver superato il limite massimo per il collocamento a riposo d’ufficio; idoneità fisica all’impiego, con accertamento dall’Amministrazione competente in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente; godimento di diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza; non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti, dispensati per insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego pubblico; non aver riportato condanne penali o procedimenti penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; non aver subito condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato.