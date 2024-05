Potenziati i collegamenti marittimi per le Eolie, ma si ferma la nave Laurana

L’estate comincia ad entrare nel vivo nelle isole Eolie e da sabato 1 giugno i collegamenti marittimi con aliscafi e navi verranno potenziati. Ma oltre alle 3 navi sequestrate da un anno e la Nerea della Siremar ferma da 12 giorni al porto di Lipari, ieri pomeriggio (30 maggio) si è anche bloccata per un problema tecnico la Laurana. Stamani la società Siremar ha annunciato che il guasto è stato già risolto e appena ci sarà l'ok formale delle autorità marittime, ripartirà subito da Milazzo per Salina, Panarea, Stromboli e Napoli. I passeggeri, turisti e isolani che ieri sono stati interessati dalla sospensione del viaggio del traghetto potranno chiedere rimborso delle spese di vitto e alloggio. Nel pomeriggio, visto che gli aliscafi viaggiano già sempre a pieno carico, ci sarà anche una corsa straordinaria del veloce mezzo della Liberty Lines con partenza da Milazzo alle 16,15 diretto a Vulcano, Lipari, Salina e ritorno. Da domani al via ai collegamenti estivi. La Liberty Lines tutti i giorni effettuerà il collegamento con aliscafo da e per Palermo. Partenza da Lipari alle ore ore 07:50 con arrivo a Palermo alle ore 11:35. Partenza da Palermo alle ore 13:30 e arrivo a Lipari ore 17:15.

Leggi anche Isole minori, firmata la convenzione per i collegamenti tra Regione e Sns

L’aumento delle corse riguarderà anche il porto principale di Milazzo pure con le navi della Siremar e gli aliscafi, così come da Messina e Reggio Calabria in coincidenza con i principali voli aerei provenienti da Roma e Milano. Aumentate anche le corse con la nave da Napoli per le Eolie. E al solito vi sarà la linea con aliscafo Snav. Un problema serio però alle Eolie è costituito dal fermo della nuova nave Nerea della Siremar che dopo l’incidente del marittimo non è stata ancora dissequestrata dalla procura di Barcellona. E per isolani e turisti si registrano non pochi disagi per il reperimento dei posti nei veloci mezzi.

Da un anno invece continuano ad essere sequestrati ben tre traghetti ex Ngi e assorbiti dalla Caronte & Tourist che oltre alle Eolie dovrebbero essere utilizzati nelle altre isole siciliane, ma nonostante la società li abbia adeguati per i disabili, ancora sono bloccati nei porti. Ieri manifestazione pacifica nella banchina di Lipari e l'assessore regionale ai trasporti Alessandro Aricò ha riferito che per il dissequestro potrebbe essere questione di giorni e in alternativa la Caronte è pronta ad immettere in linea altro traghetto. L’intervista all’albergatrice Silvia Carbone che annuncia: «Mi rivolgerò al Codacons…».