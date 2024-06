Stromboli, il cratere si può scalare solo fino a 290 metri

L’ordinanza, aggiunge Mario Zaia storica guida strombolana, «appare inoltre incoerente e comunque non esauriente con gli obiettivi di salvaguardia dell’incolumità pubblica in essa citati. Se difatti, le “attuali condizioni di disequilibrio del vulcano” si ritengono davvero foriere di un più marcato rischio di accadimento di attività non ordinaria quali esplosioni maggiori ed esplosioni parossistiche, in entrambi i casi le restrizioni indicate non appaiono utili allo scopo in quanto le esplosioni considerate di intensità maggiore vengono indicate come abili a coinvolgere l’area sommitale, ovvero al di sopra dei 400 metri di quota; le esplosioni parossistiche coinvolgono potenzialmente ogni singolo abitante o villeggiante dell’isola, soprattutto chi trascorre il tempo al mare, a causa del rischio tsunami, o gli sbarchi continui delle mini crociere: il margine di tempo di una eventuale allarme potrebbe non essere sufficiente all’evacuazione di un numero talmente alto di persone».

«Ad acuire queste criticità – evidenzia Mario Famularo - si sottolinea la mancanza di manutenzione della rete sentieristica, tale da rendere i percorsi fruibili con il più alto livello di sicurezza, nonché garantire vie di fuga necessarie a qualunque quota, qualunque sia il livello di allerta. Ancora una volta, si evidenzia la carenza di informazione e di strategie comunicative atte alla mitigazione del rischio su un’isola vulcanica attiva, elemento fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere dei residenti dei visitatori. Per queste motivazioni sospendiamo tutte le escursioni in segno di protesta. L’obiettivo è richiedere tempestivamente un tavolo di confronto con gli enti preposti alla gestione del territorio; preme ricordare che le guide vulcanologiche vengono formate ed abilitate dallo Stato tramite il Collegio nazionale delle guide alpine per accompagnare gli escursionisti sui vulcani ma soprattutto per mitigare il rischio vulcanico connesso all’ambiente in cui opera».

Foto notiziarioeolie.it